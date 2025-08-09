Delhi Road Accident: लापरवाही की हद है! फोन पर बात कर रहे डिलीवरी बॉय को कार सवार ने मारी टक्कर, दिल्ली में बीच सड़क पर हुआ हादसा; VIDEO

दिल्ली: लापरवाही के कारण किस तरह से हादसे हो सकते है, इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली की सड़क पर सामने आया है. जहांपर एक डिलीवरी बॉय अपनी बाइक पर फोन पर बात करते हुए जा रहा था और इसी दौरान एक कार ने उसको टक्कर मार दी. इस घटना के बाद डिलीवरी बॉय नीचे गिर गया और कार सवार तेज रफ्तार से फरार हो गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें देख सकते है कि गर्दन टेढ़ी करके डिलीवरी बॉय फोन पर बात करते हुए जा रहा है और इसी दौरान वह कार के साइड में पहुंच जाता है और कार से वह टकरा जाता है और वह बाइक समेत नीचे गिर जाता है.
इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Delhi Car Accident: दिल्ली में तेज रफ़्तार कार का कहर, पैदल जा रहे लोगों को नाबालिग ने मारी टक्कर, 55 वर्षीय दादा और पोता जख्मी, देखें VIDEO
डिलीवरी बॉय को कार सवार ने मारी टक्कर
दिल्ली का एक डिलीवरी बॉय के एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमे एक तेज रफ़्तार बाइक सवार डिलीवरी बॉय को कार ने टक्कर मार दी. जब ये हादसा हुआ तब डिलीवरी बॉय फ़ोन पर व्यस्त था...#Delhi #DeliveryBoy #Accident #RoadAccident #LatestNews #Nedricknews pic.twitter.com/o5WxdIVy9C
— Nedrick News (@nedricknews) August 8, 2025
लापरवाही या गलती किसकी?
घटना के बाद बताया जा रहा है की डिलीवरी बॉय घायल हुआ है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. इस घटना के बाद कुछ लोग कार सवार की गलती मान रहे है तो वही कुछ लोग देलिवेरी बॉय को दोषी मान रहे है. बता दें की डिलीवरी बॉय कई बार डिलीवरी जल्द करने के चक्कर में सिगनल भी जम्प करते है. इसके कई वीडियो सामने भी आएं है.
पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है.जांच के बाद यह तय होगा कि हादसे की असली वजह कौन था. फिलहाल, यह घटना लापरवाह ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.