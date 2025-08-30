Crocodile Attack in Bahraich: 14 साल के लड़के को पानी में खींच ले गया था मगरमच्छ, 45 घंटे बाद मिला शव, बहराइच का VIDEO आया सामने

बहराइच, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बहराइच (Bahraich) जिले में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई थी. जहांपर एक 14 साल के लड़के पर एक मगरमच्छ (Crocodile) ने हमला किया था और इसे खींचकर नदी में ले गया था. अब 45 घंटों के बाद रेस्क्यू टीम ने इस लड़के का शव बरामद किया है. ये घटना कतर्नियाघाट वन्य प्रभाग के अंबा गांव में हुई थी. बताया जा रहा है की लड़का अपनी मां के साथ चारा लाने के लिए गया हुआ था. इस दौरान गेरुआ नदी (Gerua River) से अचानक मगरमच्छ बाहर निकला और लड़के को पानी में खींच ले गया. इस दौरान ग्रामीणों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मगरमच्छ तब तक इसी गहराई में लेकर चला गया. इस घटना के बाद वन विभाग की टीम ने बोट और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब 45 घंटे बाद लड़के का शव बरामद किया गया है.
कई घंटे बाद मिला शव
जानकारी के मुताबिक़ इस लड़के का नाम अनिल बताया जा रहा है. वह अपनी मां के साथ चारा लाने गया था और इसी दौरान उसपर मगरमच्छ (Crocodile)ने हमला कर दिया. वन विभाग की टीम ने गोताखोरों की मदद से बच्चे को ढूंढा और करीब 45 घंटे बाद उसका शव बरामद किया गया है.
लगातार बढ़ रहे है मगरमच्छ के हमले
बता दें की पिछले कुछ महीनों से परिसर में मगरमच्छ (Crocodile) के हमले लगातार बढ़ रहे है. लगातार बारिश के कारण नदियों और तालाबों के पानी में बढ़ोत्तरी हुई है. जिसके कारण मगरमच्छ अब रिहायशी इलाकों के करीब आ चुके है. वन विभाग (Forest Department) ने लोगों से नदी, तालाब के आसपास न जाने की अपील की है.