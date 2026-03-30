Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: अव्यवस्था के बीच महिला प्रशंसक ने लांघा गेट, सुरक्षाकर्मियों से हुई झड़प; वीडियो वायरल

यो यो हनी सिंह मुंबई कॉन्सर्ट (Photo Credit: Instagram / @etimes)

Yo Yo Honey Singh Mumbai Concert: रैपर यो यो हनी सिंह (Yo Yo Honey Singh) का बहुप्रतीक्षित 'माई स्टोरी- इंडिया चैप्टर' (My Story - India Chapter) टूर शनिवार, 28 मार्च को मुंबई (Mumbai) के बांद्रा (Bandra) स्थित एमएमआरडीए (MMRDA) ग्राउंड पहुंचा. हालांकि, रैपर की हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस के बावजूद, यह कार्यक्रम संगठनात्मक विफलताओं और सुरक्षा संबंधी विवादों के कारण सुर्खियों में रहा. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुए फुटेज (Viral Footage) में एक महिला प्रशंसक को बंद गेट पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करते देखा गया, जिससे सुरक्षाकर्मियों के साथ उसकी तीखी झड़प हुई. यह भी पढ़ें: लखनऊ में हनी सिंह का गदर: कोट उतारकर फेंका, लड़कियों ने दीं 'फ्लाइंग किस', फैंस बोले- ये है रैप का बाप

गेट पर हंगामा और वायरल वीडियो

इंटरनेट पर प्रसारित हो रहे वीडियो में एक महिला कार्यक्रम स्थल में प्रवेश पाने के लिए बंद लोहे के गेट पर चढ़ती दिखाई दे रही है. सुरक्षाकर्मियों ने उसे नीचे खींचने के लिए हस्तक्षेप किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच शारीरिक और मौखिक बहस शुरू हो गई. महिला को सुरक्षा गार्डों पर चिल्लाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया. इस घटना ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग प्रशंसक के व्यवहार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि प्रवेश में देरी और कुप्रबंधन के कारण लोगों में हताशा थी.

महिला फैन ने गेट फांदने की कोशिश की - वीडियो देखें

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एंट्री और टिकट प्रबंधन पर उठे सवाल

गेट फांदने की घटना के अलावा, कॉन्सर्ट में आए कई लोगों ने लॉजिस्टिक विफलताओं की शिकायत की है. प्रशंसकों का आरोप है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से अव्यवस्थित थी और कर्मचारियों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल रहे थे, सबसे गंभीर आरोप टिकटों की सत्यता को लेकर लगे हैं; कुछ लोगों का दावा है कि प्रीमियम सेक्शन में उन लोगों को भी प्रवेश दिया जा रहा था जिनके पास अनिवार्य रिस्टबैंड नहीं थे, जिससे वहां भारी भीड़ और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई.

9 करोड़ की रॉल्स रॉयस में धमाकेदार एंट्री

बाहर मचे हंगामे के विपरीत, मंच के अंदर हनी सिंह का प्रदर्शन धमाकेदार रहा. शो के 'चैप्टर 3' के समापन के लिए, रैपर ने लगभग 9 करोड़ रुपये की रॉल्स रॉयस घोस्ट सीरीज II में मंच पर एंट्री की. इस लग्जरी कार का इस्तेमाल उनके हिट सिंगल 'मिलेनियर' के बैकड्रॉप के रूप में किया गया. गायक ने 'डोप शोप', 'ब्लू आइज', 'ब्राउन रंग' और 'देसी कलाकार' जैसे अपने लोकप्रिय गानों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. यह भी पढ़ें: Ranveer Singh Film Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ विवादों में, सिख समुदाय ने पोस्टर को लेकर मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

टूर का अगला पड़ाव

मुंबई के बाद यो यो हनी सिंह का यह टूर भारत के कई अन्य शहरों में जारी रहेगा:

4 अप्रैल: पुणे

पुणे 11 अप्रैल: कोटा

कोटा 25 अप्रैल: इंदौर

इंदौर 2 मई: लखनऊ

लखनऊ 9 मई: कोलकाता

कोलकाता 16 मई: बेंगलुरु (टूर समापन)

फिलहाल आयोजकों की ओर से मुंबई में हुई सुरक्षा चूक या टिकटों से जुड़ी शिकायतों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.