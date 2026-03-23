Ranveer Singh Film Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ विवादों में, सिख समुदाय ने पोस्टर को लेकर मुंबई पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

(Photo Credits @ParamjitSSarna)

Ranveer Singh’s ‘Dhurandhar 2’ in Controversy: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2; एक बार फिर विवादों में घिर गई है. फिल्म से जुड़ा एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है. मामला तब बढ़ा जब मुंबई (Mumbai) के मुलुंड पुलिस स्टेशन (Mulund Police Station) में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. यह भी पढ़े: ‘Dhurandhar 2’: रणवीर सिंह की फिल्म में होगा यामी गौतम का धमाका, अस्पताल के ‘क्रिटिकल सीन’ में निभाएंगी अहम भूमिका

धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप

'सिख्स इन महाराष्ट्र' संगठन के अध्यक्ष सरदार गुरज्योत सिंह ने यह शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, वायरल पोस्टर में एक किरदार को पारंपरिक सिख वेशभूषा और पगड़ी (दस्तार) में सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है. संगठन का तर्क है कि यह चित्रण सिख धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है और गुरु गोविंद सिंह जी व पूरे समुदाय का अपमान करता है.

शिकायतकर्ता ने पुलिस से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और विवादित पोस्टर के प्रसार को तुरंत रोका जाए. साथ ही, उन्होंने फिल्म के निर्देशक, निर्माता और मुख्य अभिनेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने तक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की भी मांग की है.

एआई-जनरेटेड पोस्टर होने का दावा

जैसे ही यह विवाद सोशल मीडिया पर बढ़ा, कई इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया कि यह पोस्टर आधिकारिक नहीं है. शुरुआती जांच और सोशल मीडिया विश्लेषण से संकेत मिले हैं कि यह पोस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से किसी प्रशंसक (Fan-made) द्वारा बनाया गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में "प्रलय" नाम का कोई गाना भी शामिल नहीं है, जिसका जिक्र इस विवादित पोस्टर के साथ किया जा रहा था. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने भी इस पोस्टर की आलोचना की थी, हालांकि बाद में यह बात सामने आई कि वह इसके एआई-जनरेटेड होने से अनभिज्ञ थे.

सिख मर्यादा और तंबाकू निषेध

सिख धर्म में तंबाकू का सेवन 'बज्जर कुरैत' (गंभीर उल्लंघन) माना जाता है. परमजीत सिंह सरना ने अपने पोस्ट में लिखा कि पगड़ी सिख आस्था का पवित्र प्रतीक है और इस तरह का चित्रण वैश्विक स्तर पर सिख पहचान को गलत तरीके से पेश करता है. उन्होंने अधिकारियों से इस मामले का संज्ञान लेने और सुधार करने का आग्रह किया है.

फिल्म निर्माताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार

फिलहाल 'धुरंधर: द रिवेंज' के निर्माताओं या रणवीर सिंह की टीम की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. फिल्म उद्योग के जानकारों का कहना है कि एआई के दौर में इस तरह के फर्जी पोस्टर्स अक्सर कलाकारों और प्रोडक्शन हाउस के लिए मुसीबत का कारण बन रहे हैं.