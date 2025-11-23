लखनऊ में हनी सिंह का गदर: कोट उतारकर फेंका, लड़कियों ने दीं 'फ्लाइंग किस', फैंस बोले- ये है रैप का बाप

लखनऊ कॉन्सर्ट में हनी सिंह (Photo : X)

Honey Singh Lucknow Concert: लखनऊ के स्मृति उपवन में रैपर किंग हनी सिंह का कॉन्सर्ट बेहद धमाकेदार रहा. यहां करीब 20 हजार लोगों की भीड़ के बीच हनी सिंह ने न सिर्फ अपने गानों से समां बांधा, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रहने की नसीहत भी दी.

फैंस का जोश और 'फ्लाइंग किस' की बरसात

हनी सिंह ने जैसे ही मंच पर एंट्री ली, पूरा स्टेडियम सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. परफॉर्मेंस के दौरान जोश में आकर उन्होंने अपना कोट उतारकर भीड़ की तरफ फेंक दिया. जब उन्होंने अपना सुपरहिट गाना 'दिल चोरी साड्डा हो गया' गाया, तो शो में मौजूद लड़कियां खुशी से झूम उठीं और फ्लाइंग किस देने लगीं. फैंस का उत्साह इतना ज्यादा था कि कई लोग बैरिकेडिंग पर चढ़ गए. उनका कहना था, "हनी सिंह रैप का बाप है, उसके आगे बादशाह कुछ भी नहीं."

मंच से दिया कड़ा संदेश: शराब को हाथ मत लगाना

हनी सिंह ने परफॉर्मेंस के बीच 'हर-हर महादेव' का जयकारा लगाया और युवाओं को एक गंभीर संदेश दिया. उन्होंने कहा, "जिंदगी में कभी शराब को हाथ मत लगाना और सूखे नशे से दूर रहना. जो लोग कहते हैं कि यह भोलेनाथ का प्रसाद है, वे झूठ बोलते हैं." उन्होंने करीब 1 घंटा 50 मिनट तक परफॉर्म किया और इस दौरान 20 से ज्यादा गाने गाए.

विधायक राजेश्वर सिंह से खास रिश्ता

हनी सिंह ने शो के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि राजेश्वर भैया से उनके परिवार के बहुत पुराने और गहरे संबंध हैं. हनी सिंह ने कहा, "जब भैया दिल्ली में रहते हैं, तो हमारी माताजी और ये साथ में ही मॉर्निंग वॉक करते हैं. मेरी मां उन्हें बहुत प्यार करती हैं."

कड़ी सुरक्षा और फ्री एंट्री

इस मेगा शो के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे:

दिल्ली से आए 250 बाउंसर और 200 से ज्यादा वालंटियर्स ने भीड़ को संभाला.

निगरानी के लिए 100 सीसीटीवी और 150 AI-इनेबल्ड कैमरे लगाए गए थे.

दर्शकों को अंदर केवल मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत थी.

शो में एंट्री पूरी तरह फ्री थी, लेकिन यह सिर्फ पास (Pass) वालों के लिए थी.

काफिले के साथ होटल हयात में रुकना

हनी सिंह शुक्रवार को ही लखनऊ पहुंच गए थे. एयरपोर्ट पर भारी भीड़ के बीच वह हाथ जोड़कर बाहर निकले और वहां से 50 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ होटल हयात पहुंचे. उनकी टीम अभी वहीं रुकी है. बता दें कि एक साल में हनी सिंह दूसरी बार लखनऊ आए हैं; इससे पहले वह 28 फरवरी को आए थे.