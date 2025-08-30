Pawan Singh Anjali Raghav Video: पवन सिंह ने गलत तरीके से छुआ, हरियाणवी एक्ट्रेस अंजली राघव ने भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ी

अंजली राघव ने भोजपुरी एक्टर पवन सिंह पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया है. (Photo credits: X)

नई दिल्ली: हरियाणवी म्यूजिक वीडियो से मशहूर हुईं एक्ट्रेस अंजली राघव (Anjali Raghav) ने भोजपुरी इंडस्ट्री (Bhojpuri Industry) में अब काम न करने का फैसला किया है. यह फैसला उन्होंने अपने को-स्टार और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के साथ हुए एक विवाद के बाद लिया है. लखनऊ में एक इवेंट के दौरान पवन सिंह ने अंजली को गलत तरीके से छूने (Inappropriately Touch) की कोशिश की थी, जिसका वीडियो वायरल (Video Viral) हो गया था.

क्या है पूरा मामला?

अंजली राघव (Haryanvi Actress Anjali Raghav) और पवन सिंह हाल ही में रिलीज हुए अपने गाने 'सैयां सेवा करे' के प्रमोशन के लिए लखनऊ में एक स्टेज पर थे. इसी दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह अंजली की कमर पर गलत तरीके से हाथ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस वीडियो के सामने आने के बाद अंजली को सोशल मीडिया पर लगातार मैसेज आने लगे. लोग उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने उसी वक्त कोई एक्शन क्यों नहीं लिया. कुछ लोगों ने तो उल्टा अंजली पर ही आरोप लगा दिया कि वह उस वक्त मुस्कुरा रही थीं.

अंजली ने बताई स्टेज की सच्चाई

शनिवार को अंजली ने एक वीडियो जारी कर पवन सिंह की हरकत की निंदा की और बताया कि उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा था.

उन्होंने कहा, "मैं पिछले दो दिनों से बहुत परेशान हूं. लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कुछ कहा क्यों नहीं, थप्पड़ क्यों नहीं मारा. कुछ लोग मीम्स बनाकर लिख रहे हैं कि मैं तो मुस्कुरा रही थी, मजे ले रही थी. क्या कोई मुझे बिना इजाजत के पब्लिक में छुएगा तो मुझे खुशी होगी?"

View this post on Instagram A post shared by Anjali Raghav (@anjaliraghavonline)

उन्होंने आगे बताया, "जब हम स्टेज पर थे, तो पवन सिंह ने मेरी कमर की तरफ इशारा करके कहा कि वहां कुछ लगा है. मुझे लगा कि मेरी साड़ी नई है, तो शायद नीचे उसका टैग दिख रहा होगा या ब्लाउज का टैग होगा. मैंने सोचा कि इसे बाद में ठीक कर लूंगी. इसीलिए मैं मुस्कुराई और लोगों से बात करती रही."

"मुझे गुस्सा आया और मैं रोई भी"

अंजली ने बताया कि जब पवन सिंह ने दोबारा जोर दिया, तो उन्हें लगा कि सच में कुछ फंसा होगा. उन्होंने कहा, "बाद में जब मैंने अपनी टीम के मेंबर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है. यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया और मैं रोई भी. लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं."

अंजली ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि वह बैकस्टेज जाकर पवन सिंह से इस बारे में बात करेंगी, लेकिन पवन कुछ रील्स बनाने के बाद इवेंट से चले गए. जब वह घर लौटीं, तो उन्हें पता चला कि यह मामला बहुत बड़ा बन चुका है.

उन्हें कई लोगों ने सलाह दी कि वह इस बारे में कुछ भी पोस्ट न करें, क्योंकि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत मजबूत है और मामले को उनके खिलाफ घुमा सकती है.

"अब भोजपुरी में काम नहीं करूंगी"

अंजली ने इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए कहा, "किसी भी लड़की को उसकी इजाजत के बिना छूना बिल्कुल गलत है. अगर यही घटना हरियाणा में हुई होती, तो मुझे जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ती. वहां की जनता खुद जवाब दे देती. लेकिन मैं लखनऊ में थी, अपनी जगह पर नहीं."

अंत में उन्होंने साफ कर दिया, "मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी. एक कलाकार के तौर पर नई चीजें करने का मन करता है, लेकिन मैं हरियाणा में अपने काम और अपने परिवार के साथ खुश हूं."