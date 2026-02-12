Ranjana Jha: उदित नारायण की पहली पत्नी रंजना झा का गंभीर आरोप, बिना सहमति के निकाला गर्भाशय, सुपौल पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

उदित नारायण, रंजना झा (Photo Credits: Instagram)

सुपौल (बिहार): बॉलीवुड के दिग्गज (Bollywood Playback Singer) पार्श्व गायक उदित नारायण (Udit Narayan) एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं. उनकी पहली पत्नी रंजना झा (Ranjana Jha) ने उन पर एक गंभीर 'मेडिकल षड्यंत्र' (Medical Conspiracy) रचने का आरोप लगाते हुए बिहार के सुपौल स्थित महिला थाने (Women's Police Station in Supaul) में शिकायत दर्ज कराई है. मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को दी गई इस शिकायत में रंजना ने दावा किया है कि लगभग तीन दशक पहले उनकी जानकारी या सहमति के बिना सर्जरी के जरिए उनका गर्भाशय (Uterus) निकाल दिया गया था. यह भी पढ़ें: Udit Narayan Kissing Female Fans: लाइव कॉन्सर्ट में महिला फैंस को किस करते हुए उदित नारायण का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल ( Watch Video)

पुलिस को दी गई इस अर्जी में उदित नारायण के अलावा उनके भाई संजय झा, ललित नारायण झा और गायक की दूसरी पत्नी दीपा नारायण को भी नामजद किया गया है. स्थानीय पुलिस ने आवेदन मिलने की पुष्टि की है और 30 साल पुराने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, यह घटना साल 1996 की है. रंजना झा का आरोप है कि उदित नारायण और उनके भाई उन्हें इलाज के बहाने दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल ले गए थे. रंजना का दावा है कि उन्हें किसी सामान्य बीमारी के इलाज की बात कही गई थी, लेकिन असल में ऑपरेशन कर उनका गर्भाशय निकाल दिया गया.

रंजना ने पुलिस को बताया कि उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में उस समय अंधेरे में रखा गया था. उन्हें इस बात का पता कई सालों बाद तब चला, जब उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के लिए किसी दूसरे डॉक्टर से परामर्श लिया. उनका आरोप है कि अस्पताल में उस दौरान उदित नारायण की दूसरी पत्नी दीपा नारायण भी मौजूद थीं.

उदित नारायण का इंस्टाग्राम पोस्ट

View this post on Instagram A post shared by Udit Narayan Jha (@uditnarayanmusic)

एफआईआर दर्ज करने की मांग

रंजना झा ने अपने कानूनी सलाहकार करुणाकांत झा के साथ सुपौल महिला थाना प्रभारी अंजू तिवारी को लिखित आवेदन सौंपा है. उन्होंने मांग की है कि इस साजिश के खिलाफ औपचारिक रूप से एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए. रंजना का कहना है कि पूर्व में हुए कानूनी समझौतों में उदित नारायण ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया, लेकिन उन्हें वह सामाजिक सम्मान और वित्तीय सहायता नहीं मिली जिसका वादा किया गया था.

थाना प्रभारी अंजू तिवारी ने कहा कि चूंकि घटना करीब 30 साल पुरानी है, इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी.

कौन हैं रंजना झा?

61 वर्षीय रंजना झा बिहार के सुपौल जिले के चंद्रकांत झा की बेटी हैं. उदित नारायण के फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए मुंबई जाने से ठीक पहले, 7 दिसंबर 1984 को रंजना और उदित की शादी हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी.

रंजना झा पहली बार साल 2006 में चर्चा में आईं, जब उन्होंने पटना में विरोध प्रदर्शन कर दावा किया था कि वह उदित नारायण की पहली पत्नी हैं. उन्होंने आरोप लगाया था कि उदित ने उन्हें तलाक दिए बिना 1985 में दीपा नारायण से दूसरी शादी कर ली. शुरुआत में इनकार करने के बाद, बिहार राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप पर उदित नारायण ने सार्वजनिक रूप से रंजना को अपनी पत्नी स्वीकार किया था. यह भी पढ़ें: Udit Narayan Kissing Video: अलका याग्निक, करिश्मा कपूर और श्रेया घोषाल! उदित नारायण के किस वाले पुराने वीडियो वायरल

वित्तीय विवाद और मौजूदा स्थिति

यह शिकायत दोनों के बीच चल रहे लंबे कानूनी विवाद की एक नई कड़ी है. 2025 की शुरुआत में रंजना ने सुपौल फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण (Maintenance) का मामला भी दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने खराब स्वास्थ्य और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए सहायता मांगी थी.

हालांकि उदित नारायण का पक्ष रहा है कि वह उन्हें मासिक भत्ता देते हैं और उनके नाम पर संपत्ति भी स्थानांतरित की है, लेकिन रंजना का आरोप है कि गायक अपने वादों को पूरी तरह नहीं निभा रहे हैं. इस नए और संगीन 'मेडिकल मिसकंडक्ट' के आरोपों पर उदित नारायण की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.