Dude Second Look Out: दीवाली पर रिलीज होगी प्रदीप रंगनाथन की फिल्म, शर्टलेस लुक में दिखे एक्टर (View Poster)

Dude (Photo Credits: X)

Dude Second Look Out: साउथ के यंग और टैलेंटेड एक्टर प्रदीप रंगनाथन इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'Dude' को लेकर सुर्खियों में हैं. रविवार को इस फिल्म का सेकंड लुक रिलीज किया गया जिसमें प्रदीप बिना शर्ट के नजर आ रहे हैं. उनके साथ ममिथा बैजू भी दिखाई दे रही हैं. इस पोस्टर को देख फैंस खासे एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. फिल्म को इस साल दीवाली पर थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा. प्रदीप ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “It will be a #Dude Diwali in Tamil Telugu Malayalam Kannada and Hindi. #DudeDiwali.” फिल्म का निर्देशन कीर्तिश्वरन कर रहे हैं और यह माइथ्री मूवी मेकर्स का दूसरा तमिल प्रोजेक्ट है. इससे पहले उन्होंने अजित कुमार की 'Good Bad Ugly' को प्रोड्यूस किया था जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही.

मेकर्स ने भी फिल्म को लेकर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा था, “The #DUDE is coming with his LOVE for a Blasting & Entertaining Diwali in theatres. All set for a MASSIVE DIWALI 2025 RELEASE. In Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam & Hindi.”

'डूड' का सेकंड लुक:

It will be a #Dude Diwali in Tamil Telugu Malayalam Kannada and Hindi #DudeDiwali pic.twitter.com/BcHmzOMM7i — Pradeep Ranganathan (@pradeeponelife) May 11, 2025

इस पोस्टर पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, “Diwali release mass fans! Can't wait to see what's in store.” वहीं दूसरे फैन ने कहा, “Another Blockbuster Loading!” साथ ही कुछ लोगों ने इसे सूर्या की अगली फिल्म से टकराव की संभावना के तौर पर देखा. एक यूजर ने लिखा, “So clash with Suriya 45? Waiting to see what's next in store for the two films!”

गौरतलब है कि प्रदीप रंगनाथन पिछली बार फिल्म 'Dragon' में नजर आए थे. इस फिल्म ने धनुष की 'Nilavuku En Mel Ennadi Kobam (NEEK)' से मुकाबला करते हुए बॉक्स ऑफिस पर बेहतर प्रदर्शन किया था.