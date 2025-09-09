Rapper Badshah Live Show: रैपर बादशाह ने अमेरिका के न्यूजर्सी में लाइव शो के दौरान टैरिफ को लेकर प्रेसिडेंट ट्रम्प को किया ट्रोल, VIDEO आया सामने
Rapper Badshah Live Show: भारत के मशहूर रैपर बादशाह (Rapper Badshah) इन दिनों काफी सुर्खियों में है. उनके अमेरिका (America) में लाइव शो हो रहे है. लेकिन इससे ज्यादा वे इसलिए सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने न्यूजर्सी (New Jersey) में अपने लाइव शो (Live Show) के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प (President Donald Trump) को टैरिफ (Tariff) को लेकर ट्रोल (Troll) किया. उन्होंने अपने गाने को अलग ही अंदाज में गाकर राष्ट्रपति ट्रम्प को ट्रोल किया. जिसके बाद पूरे हॉल का माहौल बदल गया और लोग तालियां बजाने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है.

बादशाह ने अपने मशहूर गाने 'तरीफां' को गाते समय उसके बोल बदलकर ट्रंप पर कटाक्ष किया, जिसके बाद पूरा हॉल तालियों और हंसी से गूंज उठा. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @e4mtweets नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Badshah ने Honey Singh का कॉन्सर्ट में उड़ाया मजाक, बोले- ‘कुछ लिरिक्स लिख के देता हूं, तुम्हारे पापा का कमबैक हो जाएगा’ (Watch Video)

भारतीय रैपर बादशाह (Rapper Badshah) इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. न्यू जर्सी में अपने लाइव कॉन्सर्ट (Live Concert) के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मज़ाकिया अंदाज़ में तंज कसा. दरअसल, बादशाह ने अपने मशहूर गाने ‘तरीफां’ को गाते समय उसके बोल बदलकर ट्रंप को ट्रोल किया. जहां गाने की मेन लाइन है 'किन्नियां तरीफां चाहिदी ए तैनू' ,तुम्हें कितनी तारीफें चाहिए, वहीं बादशाह ने इसे बदलकर गाया,'किन्नी टैरिफ़ चाहिदिए ट्रंप को. यह सुनते ही दर्शक हैरान रह गए और जोरदार हंसी व तालियों से माहौल गूंज उठा.

'फैन-फेवरेट गाने के दौरान बादशाह ने अचानक लाइन बदल दी और दर्शक हंसी से लोटपोट हो गए.कॉन्सर्ट में मौजूद लोग इस अप्रत्याशित ट्विस्ट पर खुशी से झूम उठे. वहीं इंटरनेट पर भी लोग बादशाह (Rapper Badshah) की इस क्रिएटिविटी और ह्यूमर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.बता दें की बादशाह नॉर्थ अमेरिकन टूर 2025 पर है. बादशाह इन दिनों अपने 'The Unfinished Tour 2025’ पर हैं, न्यू जर्सी के धमाकेदार शो के बाद अब वे अमेरिका के कई बड़े शहरों में परफॉर्म करने वाले हैं.

 