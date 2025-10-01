Kurukshetra Trailer: युद्ध के दिन 18 दिन और 18 योद्धाओं की कहानी लेकर आ रहा नेटफ्लिक्स, रिलीज किया 'कुरुक्षेत्र' का ट्रेलर

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर : 1 अक्टूबर को देशभर में विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन विजयदशमी से एक दिन पहले ही नेटफ्लिक्स ने दर्शकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. नेटफ्लिक्स ने अपनी मचअवेटेड एनिमेटेड माइथोलॉजी सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. सीरीज महाभारत युद्ध के 18 दिन और 18 योद्धाओं की महागाथा है. नेटफ्लिक्स ने एनिमेटेड माइथोलॉजी सीरीज 'कुरुक्षेत्र' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध, कौरवों और पांडवों का चौसर युद्ध, गीता का उपदेश, द्रौपदी का न्याय और धर्म की जीत को समेटा गया है. ट्रेलर बहुत प्रॉमिसिंग है क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत ही दमदार वीओ के साथ हुई, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है.

'कुरुक्षेत्र' के ट्रेलर को शेयर कर नेटफ्लिक्स ने लिखा, "धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध से इतिहास गवाह है, और अब आप भी...देखिये कुरूक्षेत्र, 10 अक्टूबर से, केवल नेटफ्लिक्स पर." सीरीज को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा. दर्शकों को सीरीज हिंदी, इंग्लिश, थाई, स्पेनिश, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में देखने को मिलेगी. सीरीज के 18 एपिसोड एक-एक करके रिलीज होंगे, और मेकर्स 10 अक्टूबर को सीरीज रिलीज करेंगे. इस प्रोजेक्ट को टिपिंग पॉइंट बैनर के तले बनाया गया है, जबकि फिल्म का निर्देशन और लेखन उजान गांगुली ने किया है. अनु सिक्का, आलोक जैन और अजित ने सीरीज का निर्माण किया है. खास बात ये है कि सीरीज में गीत गुलज़ार ने लिखे हैं.

बता दें कि ये पहली माइथोलॉजिकल एनिमेटेड सीरीज नहीं है, इससे पहले नेटफ्लिक्स भगवान नरसिम्हा अवतार की कहानी पर आधारित 'महावतार नरसिम्हा' फिल्म रिलीज कर चुका है. इस फिल्म को दर्शक ने इतना प्यार दिया कि फिल्म टॉप टेन फिल्मों में शामिल हो गई. इसके अलावा, नेटफ्लिक्स रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश स्टारर फिल्म रामायण भी ला रहा है. अभी तक फिल्म के लुक ही सामने आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म दीपावली के मौके पर रिलीज होगी. इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और फिल्म को दो पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा.