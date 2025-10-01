Actress Dimple Hayati: तेलुगु एक्ट्रेस डिंपल हयाती और उनके पति पर नौकरानी ने लगाएं मारपीट और गालीगलौज करने के आरोप, हैदराबाद पुलिस ने की FIR दर्ज

Credit-(Instagram)

Actress Dimple Hayati: तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस डिंपल हयाती (Actress Dimple Hayati) और पति पर घरेलु नौकरानी (Maid) ने उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाएं है. इस मामले में हैदराबाद (Hyderabad) के फिल्मनगर पुलिस (Police) ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.शिकायतकर्ता का नाम प्रियंका बिबर है, जिनकी उम्र 22 साल है और वह ओडिशा के रायगड़ जिले की रहने वाली हैं.प्रियंका ने 22 सितंबर को डिंपल हयाती के हैदराबाद स्थित वंसिराम वेस्टवुड अपार्टमेंट, शेखपेट में घरेलू सहायिका के रूप में काम शुरू किया था.

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, प्रियंका ने बताया कि नौकरी शुरू होने के बाद से ही उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया.उसे पर्याप्त खाना नहीं दिया जाता था,अक्सर गालियां दी जाती थीं, एक बार उसका अपमान कर उससे कहा गया था की ,'तुम्हारी जिंदगी मेरी जूतों से भी कम है. ये भी पढ़े:Actress Nikita Ghag: पिस्तौल दिखाकर एक्ट्रेस निकिता घाग और उसके साथियों ने प्रोडूसर से की 10 लाख रूपए की वसूली, पीड़ित ने दर्ज करवाई एफआईआर

कैसे हुआ विवाद ?

रिपोर्ट के मुताबिक़ 29 सितंबर की सुबह, घर के पालतू कुत्ते (Pet Dog) को लेकर बहस शुरू हुई.आरोप है कि इस दौरान दंपति ने प्रियंका को गालियां दीं और उसके माता-पिता को मारने की धमकी दी.जब प्रियंका ने इस झगड़े का वीडियो बनाने की कोशिश की, तो डेविड ने उसका मोबाइल छीनकर ज़मीन पर फेंक दिया और हमला करने का प्रयास किया.हाथापाई में उसके कपड़े फट गए, लेकिन वह किसी तरह बच निकलने में सफल रही और अपने एजेंट की मदद से पुलिस थाने पहुंची.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

शिकायत के आधार पर फिल्मनगर पुलिस (Filmnagar Police) ने डिंपल हयाती (Actress Dimple Hayati) और उनके पति डेविड के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं ,74,79,351(2),324(2) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.