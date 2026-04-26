Hazaribag Road Accident: झारखंड के हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन बच्चों समेत छह लोगों की मौत

हजारीबाग. झारखंड के हजारीबाग जिले में शनिवार शाम एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में तीन बच्चों समेत छह लोगों की जान चली गई. यह हादसा चौपारण थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-2 (NH-2) पर स्थित दनुआ घाटी में करीब शाम 6:00 बजे हुआ. जानकारी के अनुसार, एक तेज रफ्तार एसयूवी (SUV) अनियंत्रित होकर एक ट्रक से टकरा गई. पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी लोग धनबाद के एक ही परिवार के थे और बिहार के गया जिले में एक विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

ओवरटेकिंग के दौरान हुआ हादसा

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, एसयूवी काफी तेज गति में थी. दनुआ घाटी के खतरनाक मोड़ पर एक वाहन को ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी सीधे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला. यह भी पढ़े: Kurnool Road Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भीषण सड़क हादसा, पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

मृतकों में तीन नाबालिग शामिल

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान धनबाद के एक परिवार के सदस्यों के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि शुरू में चार लोगों की मौत की खबर थी, लेकिन क्षतिग्रस्त वाहन को काटने के बाद मलबे से दो और शव बरामद किए गए. मृतकों में तीन बच्चे (नाबालिग) भी शामिल हैं. सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया है.

दनुआ घाटी: हादसों का डेंजर जोन

हजारीबाग और चतरा की सीमा पर स्थित दनुआ घाटी को एनएच-2 का 'ब्लैक स्पॉट' माना जाता है. खड़ी ढलान और तीखे मोड़ों के कारण यहाँ अक्सर तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं. शनिवार की शाम हुई इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और गति सीमा के उल्लंघन जैसे गंभीर सवालों को जन्म दे दिया है.

स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है कि क्या दुर्घटना का कारण केवल तेज रफ्तार थी या वाहन में कोई तकनीकी खराबी आई थी. इस घटना के बाद से धनबाद और गया में शोक की लहर है.