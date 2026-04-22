रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के घर फिर गूंजने वाली है किलकारी, दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद पहली बार मुस्कुराते हुए नजर आए रणवीर (Watch Video)

रणवीर सिंह (Photo Credit: Instagram)

मुंबई: बॉलीवुड के ऊर्जावान अभिनेता रणवीर सिंह (Ranveer Singh) मंगलवार शाम मुंबई की सड़कों पर बेहद खुशमिजाज अंदाज में नजर आए. पत्नी दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) के साथ दूसरी बार माता-पिता बनने की घोषणा के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. लाल टी-शर्ट और जींस के कैजुअल लुक में रणवीर के चेहरे पर एक अलग ही चमक देखी गई. जैसे ही वह अपनी गाड़ी की ओर बढ़े, वहां मौजूद फैंस और पैपराजी ने "बधाई हो" के नारों के साथ उनका स्वागत किया. रणवीर ने भी रुककर हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए सभी की शुभकामनाओं को स्वीकार किया. यह भी पढ़ें: Ranveer-Deepika Padukone Announce Second Pregnancy: बॉलीवुड में खुशी की लहर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने की दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा; देखें पोस्ट

बड़ी बहन बनने वाली हैं दुआ पादुकोण सिंह

रणवीर और दीपिका ने रविवार, 19 अप्रैल 2026 को एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बड़ी खुशखबरी को दुनिया के साथ साझा किया. इस रचनात्मक पोस्ट में उनकी पहली बेटी, दुआ पादुकोण सिंह (जिनका जन्म सितंबर 2024 में हुआ था), एक पॉजिटिव प्रेग्नेंसी टेस्ट पकड़े नजर आ रही थीं। पोस्ट में यह संदेश दिया गया कि दुआ अब जल्द ही बड़ी बहन बनने वाली हैं. साल 2018 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े के लिए यह पल बेहद भावुक और खुशी भरा है.

दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद रणवीर सिंह स्पॉट हुए

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बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का जलवा

पारिवारिक खुशियों के साथ-साथ रणवीर सिंह का पेशेवर करियर भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी उनकी फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) फ्रेंचाइजी ने दुनिया भर में 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार कर एक नया इतिहास रच दिया है. इसकी अगली कड़ी 'धुरंधर: द रिवेंज' भी सिनेमाघरों में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, जिससे रणवीर मौजूदा समय के सबसे सफल सितारों में शुमार हो गए हैं. यह भी पढ़ें: Deepika Padukone To Shoot ‘Intense Action Sequence’: दूसरी प्रेग्नेंसी में भी नहीं थमी दीपिका पादुकोण की रफ्तार, ‘राका’ में करेंगी हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग

आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स

दीपिका पादुकोण भी अपनी व्यस्तताओं के बीच काम को बखूबी संभाल रही हैं. पहली प्रेग्नेंसी के दौरान 'कल्कि 2898 एडी' और 'सिंघम अगेन' की शूटिंग पूरी करने के बाद, वह अब 'किंग' और 'राका' जैसे हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं.

वहीं, रणवीर सिंह जल्द ही जय मेहता के निर्देशन में बन रही 300 करोड़ रुपये की मेगा-बजट ज़ोंबी एपोकैलिप्स फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग शुरू करेंगे. इस फिल्म का निर्माण रणवीर के अपने बैनर 'मां कसम फिल्म्स' के तहत किया जा रहा है, जिसकी शूटिंग 2026 के मध्य में शुरू होने वाली है.