Ranveer-Deepika Padukone Announce Second Pregnancy: बॉलीवुड में खुशी की लहर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने की दूसरी प्रेगनेंसी की घोषणा; देखें पोस्ट

Ranveer-Deepika Padukone

Ranveer-Deepika Padukone Announce Second Pregnancy: बॉलीवुड के पसंदीदा पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने रविवार, 19 अप्रैल 2026 को अपने प्रशंसकों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. यह जोड़ी अब अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है. कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली बेटी, दुआ पादुकोण सिंह की एक प्यारी तस्वीर साझा करते हुए इस खबर की आधिकारिक घोषणा की. इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लग गया है.

फिल्मी सितारों और फैंस ने दी बधाई

दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बॉलीवुड हस्तियों ने कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाना शुरू कर दिया. अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने दिल वाले इमोजी के साथ "बधाई हो" लिखा, जबकि सामंथा रुथ प्रभु और परिणीति चोपड़ा ने भी कपल को ढेरों शुभकामनाएं दीं. प्रशंसकों के बीच यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है और 'दीपवीर' के चाहने वाले इस खबर से बेहद उत्साहित हैं. यह भी पढ़े: Evelyn Sharma Announces Second Pregnancy: दूसरे बच्चे की मां बनने जा रही हैं एवलिन शर्मा, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप (View Pics)

बेटी 'दुआ' के जन्म के डेढ़ साल बाद बड़ी घोषणा

रणवीर और दीपिका ने 8 सितंबर 2024 को अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था. उन्होंने अपनी बेटी का नाम 'दुआ पादुकोण सिंह' रखा था, जिसका अर्थ है 'प्रार्थना'. उस समय कपल ने एक भावुक पोस्ट में लिखा था कि दुआ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर है. अब दुआ के जन्म के लगभग डेढ़ साल बाद, परिवार में एक नए सदस्य के आने की खबर ने खुशियों को दोगुना कर दिया है.

राम-लीला से शुरू हुई थी प्रेम कहानी

दीपिका और रणवीर की प्रेम कहानी साल 2013 में संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' के सेट से शुरू हुई थी. लगभग छह साल के रिलेशनशिप के बाद, इस कपल ने 14 और 15 नवंबर 2018 को इटली के लेक कोमो में एक निजी और भव्य समारोह में शादी की थी. दोनों की ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा से दर्शकों ने खूब सराहा है.

रील और रियल लाइफ में सुपरहिट जोड़ी

रणवीर और दीपिका ने एक साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'बाजीराव मस्तानी', 'पद्मावत' और '83' शामिल हैं. फिल्मों के अलावा दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करते नजर आते हैं. फिलहाल, रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं, वहीं दीपिका अपने आगामी प्रोजेक्ट्स और परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्त हैं.

प्रशासनिक और पेशेवर स्तर पर अभी कपल की ओर से काम से ब्रेक लेने के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि दीपिका जल्द ही मैटरनिटी लीव पर जा सकती हैं.