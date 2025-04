Paresh Rawal Says He Drank His Own Urine: घुटने की चोट ठीक करने के लिए परेश रावल ने 15 दिन तक पिया अपना पेशाब, बोले – 'बीयर की तरह पी गया'

Photo- @SirPareshRawal/X

Paresh Rawal Says He Drank His Own Urine: बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता परेश रावल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ऐसा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है. अभिनेता ने दावा किया है कि एक बार जब उन्हें घुटने में गंभीर चोट लगी थी, तब उन्होंने 15 दिनों तक अपना ही पेशाब पिया, और उसी से उन्हें राहत मिली. परेश रावल ने कहा, “मैंने इसे बीयर की तरह पिया. मुझे लगा कि यह तरीका मेरी रिकवरी में मदद कर सकता है और वाकई में ऐसा हुआ.” उनके इस बयान ने जहां कुछ लोगों को हैरान कर दिया, वहीं कई लोग इसे विवादास्पद और अजीब भी मान रहे हैं.

उनके इस दावे पर अब सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे "हेल्थ फैड" बता रहे हैं. हालांकि परेश रावल की ओर से यह नहीं बताया गया कि यह तरीका उन्होंने किसी आयुर्वेदाचार्य की सलाह पर अपनाया था या यह उनका व्यक्तिगत प्रयोग था. यह पहला मौका नहीं है जब किसी मशहूर शख्सियत ने पेशाब पीने को लेकर खुलासा किया हो.

परेश रावल ने पिया खुद का पेशाब:

इससे पहले भी कई लोगों ने इसे प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसे लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं. परेश रावल के इस बयान के बाद जहां उनके फैंस हैरान हैं, वहीं कुछ लोग इस पर मीम्स और चुटकुले भी बना रहे हैं.