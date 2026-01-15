BMC चुनाव: भारी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्र पहुंचे सलमान खान, वोट डालने के बाद घर के लिए रवाना

(Photo Credits instagram)

Actor Salman Khan Casts Vote: मुंबई महानगरपालिका (BMC) के 227 वार्डों के लिए आज, 15 जनवरी 2026 को हो रहे मतदान में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है. इसी कड़ी में सुपरस्टार सलमान खान ने दोपहर के समय बांद्रा स्थित अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के मद्देनजर, अभिनेता कड़ी सुरक्षा और पुलिस घेरे के बीच वोट डालने पहुंचे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'स्वैग' वाला वीडियो

सलमान खान के मतदान केंद्र पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान ने कैजुअल टी-शर्ट और कैप पहनी हुई है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी से उतरे, सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें चारों ओर से कवर कर लिया। मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उन्होंने प्रशंसकों की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया और अपनी उंगली पर लगी चुनावी स्याही भी दिखाई.

सलमान खान ने डाले वोट

#WATCH | Mumbai | Actor Salman Khan casts his vote in the BMC polls in the Bandra area pic.twitter.com/PsYgku5mgS — ANI (@ANI) January 15, 2026

बांद्रा में सितारों की चहल-पहल

बांद्रा और जुहू जैसे इलाकों में सुबह से ही सेलिब्रिटीज का आना-जाना लगा रहा। सलमान खान के अलावा उनके पिता और दिग्गज लेखक सलीम खान ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बांद्रा के इसी केंद्र पर क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी अपने परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे थे। सलमान खान के आने के दौरान वहां मौजूद प्रशंसकों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

कड़ी सुरक्षा के साये में मतदान

पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सलमान खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। आज मतदान केंद्र पर भी उनके निजी सुरक्षा गार्डों के साथ-साथ मुंबई पुलिस की एक बड़ी टीम तैनात रही। सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण उन्हें सीधे बूथ के अंदर ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी पूरी की।

बीएमसी चुनाव की अहमियत

मुंबई की सत्ता का फैसला करने वाले इस चुनाव में इस बार 30% से अधिक मतदान दोपहर तक दर्ज किया जा चुका है। सलमान खान जैसे प्रभावशाली सितारों के मतदान करने से युवाओं और प्रशंसकों के बीच वोटिंग को लेकर सकारात्मक संदेश जाता है। अभिनेता अक्सर अपने सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से 'जिम्मेदार नागरिक' बनने की अपील करते रहे हैं।