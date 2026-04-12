RIP Asha Bhosle: आशा भोसले के निधन से देश में शोक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM फडणवीस, ममता बनर्जी सहित कई नेताओं और फिल्मी सितारों ने दी श्रद्धांजलि

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RIP Asha Bhosle: भारतीय सिनेमा और संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है.सुरीली आवाज की मलिका और पद्म विभूषण से सम्मानित गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से देश भर में संगीत प्रेमी और राजनीतिक जगत के दिग्गज स्तब्ध हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , महाराष्ट्र के सीएम और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नमन किया है.

राजनीतिक जगत द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि

आशा भोसले के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने गहरे दुख और संवेदना व्यक्त की है:

No words can convey the loss I feel at Asha Bhosle ji’s demise. Unki surily awaaz hamesha hamesha ke liye amar rahegi. Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/GNEl7QFt8M — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 12, 2026

हेमा मालनी का पोस्ट

Asha Tai no more! I just can’t believe how some one so full of life, she who lent so much vivacity and character to her songs has left us grieving🙏 It is especially hard for me as I have an emotional connect with Asha ji - she has made many of my songs so popular with her unique… pic.twitter.com/Q73VorrtVd — Hema Malini (@dreamgirlhema) April 12, 2026

एक अद्वितीय संगीत विरासत का अवसान

आशा भोसले का निधन भारतीय कला और संस्कृति के लिए एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है. सात दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हजारों गीत गाए, जो आज भी हर पीढ़ी की पसंद हैं. उनके निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत की हस्तियों का तांता लगा है, जो उनकी पुरानी तस्वीरों और गीतों के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं.

कल होगा अंतिम संस्कार

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर को प्रशंसकों के दर्शन के लिए सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके मुंबई स्थित आवास पर रखा जाएगा। इसके बाद, शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा. आज पूरा देश इस महान कलाकार को उनकी अद्भुत संगीत यात्रा के लिए नमन कर रहा है.