RIP Asha Bhosle: आशा भोसले के निधन से देश में शोक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM फडणवीस, ममता बनर्जी सहित कई नेताओं और फिल्मी सितारों ने दी श्रद्धांजलि
(Photo Credits File)

RIP Asha Bhosle:  भारतीय सिनेमा और संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है.सुरीली आवाज की मलिका और पद्म विभूषण से सम्मानित गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया. उनके निधन की खबर से देश भर में संगीत प्रेमी और राजनीतिक जगत के दिग्गज स्तब्ध हैं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , महाराष्ट्र के सीएम और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें नमन किया है.

राजनीतिक जगत द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि

आशा भोसले के निधन पर राजनीतिक हस्तियों ने गहरे दुख और संवेदना व्यक्त की है:

    • राजनाथ सिंह (रक्षा मंत्री): उन्होंने इसे संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि आशा जी की जादुई आवाज ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और उनके गीत हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे.  यह भी पढ़े:  RIP Asha Bhosle: आशा भोसले के निधन से देश में शोक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CM फडणवीस, ममता बनर्जी सहित कई नेताओं और फिल्मी सितारों ने दी श्रद्धांजलि

    • देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र): फडणवीस ने कहा कि सुरों का एक खूबसूरत बाग आज सूना हो गया है.उन्होंने आशा जी को मंगेशकर परिवार का एक और चमकता सितारा बताते हुए कहा कि उनका जाना पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए एक गहरा व्यक्तिगत दुख है.

    • नितिन गडकरी (केंद्रीय मंत्री): गडकरी ने अपने पारिवारिक संबंधों को याद करते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। उन्होंने इस क्षति को भारतीय संगीत के क्षेत्र में एक बड़ी रिक्तता करार दिया.

    • ममता बनर्जी (मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल): ममता बनर्जी ने आशा जी को बंगाल की चहेती बताते हुए कहा कि 2018 में उन्हें 'बंगविभूषण' से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज सीमाओं से परे थी और बंगाली श्रोताओं के दिलों में भी उनका विशेष स्थान था।

    • पीयूष गोयल (केंद्रीय मंत्री): गोयल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि आशा जी की आवाज केवल सुरों का संगम नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा अनकहा रिश्ता है जिसे शब्दों में बांध पाना असंभव है.

    • फैंस और फ़िल्मी सितारे दे रहे हैं  श्रद्धांजलि

      आशा भोसले के निधन पर फैंस और फ़िल्मी सितारे भी उन्हें नाम आंखों के  श्रद्धांजलि दे रहा है. फ़िल्मी सितारों में उनके चाहने वाले अभिनेता आशा भोसले के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं

        अक्षय कुमार ने दी श्रद्धांजलि

हेमा मालनी का पोस्ट

एक अद्वितीय संगीत विरासत का अवसान

आशा भोसले का निधन भारतीय कला और संस्कृति के लिए एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़ गया है. सात दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने हजारों गीत गाए, जो आज भी हर पीढ़ी की पसंद हैं. उनके निधन के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों और फिल्म जगत की हस्तियों का तांता लगा है, जो उनकी पुरानी तस्वीरों और गीतों के जरिए उन्हें याद कर रहे हैं.

 कल होगा अंतिम संस्कार

परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उनके पार्थिव शरीर को प्रशंसकों के दर्शन के लिए सोमवार, 13 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके मुंबई स्थित आवास पर रखा जाएगा। इसके बाद, शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न होगा. आज पूरा देश इस महान कलाकार को उनकी अद्भुत संगीत यात्रा के लिए नमन कर रहा है.