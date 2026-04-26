Comedian Raj Sharma Passes Away: कॉमेडी जगत को बड़ा झटका, मशहूर कॉमेडियन राज शर्मा का 50 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

Comedian Raj Sharma

Comedian Raj Sharma Passes Away: मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है. मशहूर कॉमेडियन राज शर्मा का 50 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके अचानक निधन से पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री और फैंस में शोक की लहर दौड़ गई है. सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले और साथी कलाकार लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं. 'कपिल शर्मा शो' ने रोक दिया मेरा फिल्मी करियर: अर्चना पूरन सिंह का छलका दर्द, कहा- 'फिल्ममेकर्स को लगता है मैं सिर्फ हंसती हूं'

राज शर्मा अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग, तेज बुद्धि और ऊर्जावान परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते थे. उन्होंने स्टेज शो और टेलीविजन के जरिए लाखों लोगों को हंसाया और अपनी खास पहचान बनाई. उनके अभिनय और हास्य शैली ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया था.

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राज शर्मा के निधन की खबर सामने आते ही इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने दुख जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी. फैंस भी सोशल मीडिया पर उनकी यादों को साझा करते हुए भावुक नजर आए. कई लोगों ने लिखा कि राज शर्मा का जाना कॉमेडी जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है.

बताया जा रहा है कि उनका निधन अचानक हुआ, जिससे हर कोई स्तब्ध है. हालांकि, उनके निधन के कारणों को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. राज शर्मा अपने पीछे हंसी से भरी अनगिनत यादें छोड़ गए हैं. उनकी कला और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा.