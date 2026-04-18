Vidyut Jammwal Chants Gayatri Mantra: हॉलीवुड में गूंजा गायत्री मंत्र, विद्युत जामवाल ने 'Street Fighter' के ट्रेलर लॉन्च पर किया पाठ; VIDEO

Vidyut Jammwal

Vidyut Jammwal Chants Gayatri Mantra: भारतीय एक्शन स्टार और मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ विद्युत जामवाल ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृति की एक अनूठी छाप छोड़ी है. लास वेगास में आयोजित 'सिनेमाकॉन 2026' के दौरान, अपनी आगामी हॉलीवुड फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' (Street Fighter) के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर विद्युत ने मंच पर खड़े होकर पवित्र 'गायत्री मंत्र' का पाठ किया. इस आध्यात्मिक क्षण ने वहां मौजूद हॉलीवुड सितारों और दर्शकों को शांति और सकारात्मकता से भर दिया.

"एक गहरा और अनकहा बंधन महसूस हुआ"

इस खास पल का वीडियो साझा करते हुए विद्युत जामवाल ने अपने अनुभव को शब्दों में पिरोया. उन्होंने कहा कि लास वेगास जैसे शोर-शराबे वाले स्थान पर इन मंत्रों ने एक अद्भुत शांति पैदा की. विद्युत के अनुसार, "मेरे भारतीय मंत्रों ने वहां एक ठहराव और शांति की लहर ला दी. मुझे उस कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के साथ एक गहरा और अनकहा बंधन महसूस हुआ, जो शब्दों और सीमाओं से परे था." यह भी पढ़े: Assi Trailer: फिल्म ‘अस्सी’ में नजर आएंगी तापसी पन्नू, रोज़मर्रा की ख़बरों पर आधारित कोर्टरूम ड्रामा में दिखेगा दमदार अंदाज़

हॉलीवुड में गूंजा गायत्री मंत्र

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'स्ट्रीट फाइटर' में निभा रहे हैं 'धालसिम' का किरदार

विद्युत जामवाल इस फिल्म के जरिए अपना हॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं. वह फिल्म में गेम के प्रतिष्ठित और लोकप्रिय किरदार 'धालसिम' (Dhalsim) की भूमिका में नजर आएंगे, जो एक योग गुरु है और अपनी शरीर की लोच और अग्नि उगलने की शक्ति के लिए जाना जाता है. ट्रेलर में उनके लुक को काफी सराहा जा रहा है, जिसमें वह एक तपस्वी योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं.

फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट

पैरामाउंट पिक्चर्स और लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के सहयोग से बनी यह फिल्म 1993 की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कहानी मुख्य रूप से 'आरयू' (एंड्रयू कोजी) और 'केन मास्टर्स' (नूह सेंटिनो) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक खतरनाक वैश्विक साजिश के खिलाफ विश्व योद्धा टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए भर्ती किया जाता है.

मुख्य कलाकार: नूह सेंटिनो (केन), एंड्रयू कोजी (आरयू), जेसन मोमोआ (ब्लैंका), रोमन रेंस (अकुमा) और कैलिना लियांग (चुन-ली).

निर्देशक: किटाओ सकुराई.

रिलीज डेट और वैश्विक प्रभाव

'स्ट्रीट फाइटर' 16 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि विद्युत जामवाल का हॉलीवुड में इस तरह का प्रवेश और वैश्विक मंच पर भारतीय मूल्यों का प्रदर्शन न केवल उनके करियर बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी एक गर्व का क्षण है. फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही गेमिंग प्रशंसकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है.