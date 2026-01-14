Bitcoin Price Today, January 14: बिटकॉइन को लेकर निवेशकों में भारी उत्साह, कीमत 96,000 डॉलर तक पहुंची

Bitcoin Price Today, January 14, 2026: ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में आज बिटकॉइन (Bitcoin) ने एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित की है. बुधवार सुबह भारतीय समयानुसार बिटकॉइन की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया और यह 96,000 डॉलर के आंकड़े को पार कर गई. हालांकि, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण इसमें हल्की गिरावट आई और सुबह 8:01 बजे तक यह 95,332 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.

उतार-चढ़ाव भरा रहा आज का दिन

आज के कारोबार की शुरुआत बिटकॉइन के लिए काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. पहले यह $92,000 के स्तर पर कुछ समय के लिए स्थिर दिखा, लेकिन अचानक आई खरीदारी ने इसे $96,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर तक पहुंचा दिया. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि $95,300 का मौजूदा स्तर भी काफी मजबूत है और यह आने वाले दिनों के लिए एक बड़ा सपोर्ट जोन बन सकता है. यह भी पढ़े:  Bitcoin Price Crash: बिटकॉइन के भाव 90 हजार डॉलर से नीचे, बाजार में क्यों मचा हाहाकार?

2025 का प्रदर्शन और 2026 की उम्मीदें

पिछले साल यानी 2025 में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी अस्थिरता देखी गई थी. उस दौरान बिटकॉइन ने 1,26,000 डॉलर के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर (All-Time High) को छुआ था. हालांकि, साल के अंत तक बाजार में कुछ सुधार (Correction) देखा गया.

अब 2026 की शुरुआत के साथ ही विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि इस साल बिटकॉइन अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इसके पीछे मुख्य कारण संस्थागत निवेशकों (Institutional Investors) की बढ़ती दिलचस्पी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में डिजिटल एसेट की स्वीकार्यता को माना जा रहा है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस साल बिटकॉइन की कीमत में तेजी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

  • सप्लाई में कमी: माइनिंग रिवॉर्ड में कमी के कारण बाजार में नए बिटकॉइन की उपलब्धता कम हो रही है.

  • बड़ी कंपनियों का निवेश: वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनियों द्वारा बिटकॉइन ईटीएफ (ETF) में भारी निवेश.

  • वैश्विक नीतियां: कई देशों द्वारा क्रिप्टो रेगुलेशन पर स्पष्टता लाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है.

निवेशकों के लिए सलाह

फिलहाल बिटकॉइन $95,300 के आसपास कारोबार कर रहा है. छोटी अवधि के व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की अस्थिरता को देखते हुए स्टॉप-लॉस का उपयोग करें. लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौजूदा रुझान काफी सकारात्मक नजर आ रहा है.