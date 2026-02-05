Bitcoin Price Today February 5: बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट जारी, 72,378 डॉलर के स्तर पर पहुंचा BTC, निवेशकों में बढ़ी चिंता

Bitcoin Price Today February 5: वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी बाजार में अस्थिरता का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा, बिटकॉइन (BTC) की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई. सुबह के शुरुआती घंटों में बिटकॉइन का भाव गिरकर 72,378.14 डॉलर के स्तर पर आ गया. पिछले 24 घंटों में बाजार में आए इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि मांग में कमी और 'लॉन्ग लिक्विडेशन' (Long Liquidations) के बढ़ने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

2024 के बाद का सबसे निचला स्तर

आज की गिरावट के बाद बिटकॉइन अपनी पिछली ऊंचाइयों से काफी पीछे रह गया है. महज एक दिन पहले, यानी 4 फरवरी को बिटकॉइन 76,350 डॉलर के स्तर पर कारोबार कर रहा था. वर्तमान गिरावट ने इसे 2024 के अंतिम महीनों के बाद के सबसे निचले मूल्यांकन पर धकेल दिया है. डिजिटल संपत्तियों के लिए बाजार में तरलता (Liquidity) की कमी और व्यापक आर्थिक अनिश्चितता इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं. यह भी पढ़े: Bitcoin Price Today, January 14: बिटकॉइन को लेकर निवेशकों में भारी उत्साह, कीमत 96,000 डॉलर तक पहुंची

अस्थिरता के प्रमुख कारण

जनवरी के मध्य से ही बिटकॉइन की कीमतों में 'लोअर हाई' और 'लोअर लो' का पैटर्न देखा जा रहा है. 90,000 डॉलर के रेजिस्टेंस लेवल को पार करने में विफल रहने के बाद से ही बीटीसी लगातार बिकवाली के दबाव का सामना कर रहा है.

कंट्रोल्ड स्ट्रेस: तकनीकी संकेतकों के अनुसार, बाजार वर्तमान में 'नियंत्रित तनाव' (Controlled Stress) की स्थिति में है.

मुनाफे में कमी: रियलाइज्ड प्रॉफिट/लॉस रेशियो नीचे की ओर जा रहा है, जिसका अर्थ है कि अब बहुत कम ट्रेडर्स मुनाफा कमा पा रहे हैं.

बिकवाली का दबाव: छोटे स्तर की बिकवाली भी अब कीमतों को नीचे गिराने के लिए पर्याप्त साबित हो रही है.

बाजार का भविष्य और आउटलुक

वर्तमान मंदी के बावजूद, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन अभी 72,000 डॉलर से 80,000 डॉलर के बीच एक सीमित दायरे (Compression Range) में है. ऐतिहासिक रूप से, जब भी बाजार इस तरह के संकुचित दायरे में रहा है, उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है. हालांकि, इस साल अब तक बिटकॉइन की कीमत में 16% से अधिक की गिरावट आई है, जिसे देखते हुए निवेशक फिलहाल 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में हैं.

अन्य क्रिप्टो एसेट्स पर प्रभाव

बिटकॉइन में आई इस गिरावट का असर केवल इसी मुद्रा तक सीमित नहीं है. अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई है. निवेशक अब आगामी कॉर्पोरेट अर्निंग रिपोर्ट्स और ऑन-चेन डेटा पर नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाजार स्थिरता की ओर बढ़ रहा है या अभी और गिरावट बाकी है.