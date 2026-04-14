Gold Rate Today, April 14, 2026: उतार-चढ़ाव के बीच सोने के दाम में मामूली बढ़ोतरी, जानें दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के ताजा रेट

सोना/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexel)

Gold Rate Today, April 14, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच हल्की तेजी देखी जा रही है. मंगलवार को 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है. सोने के खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शहर के ज्वेलर्स से संपर्क कर सही भाव की पुष्टि अवश्य कर लें, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण अंतर हो सकता है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 12, 2026: शादी के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत! गोल्ड की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज के ताज़ा रेट

आज देश के प्रमुख शहरों में सोने के प्रति ग्राम भाव इस प्रकार हैं:

शहर 22 कैरेट (प्रति ग्राम) 24 कैरेट (प्रति ग्राम) मुंबई ₹14,110 ₹15,393 दिल्ली ₹14,110 ₹15,393 चेन्नई ₹14,110 ₹15,393 कोलकाता ₹14,110 ₹15,393 बेंगलुरु ₹14,110 ₹15,393 हैदराबाद ₹14,110 ₹15,393

(नोट: ये कीमतें अनुमानित हैं और इसमें जीएसटी तथा मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं.)

कीमतों में बदलाव के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में हो रहे बदलाव और स्थानीय मांग के कारण घरेलू स्तर पर सोने के दामों में अस्थिरता बनी हुई है. आने वाले दिनों में त्योहारों के सीजन के चलते मांग बढ़ने की संभावना है, जिसका असर सोने की कीमतों पर भी पड़ सकता है.

सोना खरीदने से पहले रखें ध्यान

सोना खरीदते समय केवल मौजूदा भाव ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है:

हॉलमार्क: हमेशा बीआईएस (BIS) हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें, जो इसकी शुद्धता की गारंटी देते हैं.

शुद्धता की जांच: 22 कैरेट सोना आभूषणों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, जबकि 24 कैरेट सोना निवेश के लिए सर्वोत्तम माना जाता है.

कीमतों की तुलना: ऑनलाइन वेबसाइटों और स्थानीय ज्वेलर्स की कीमतों की तुलना करने के बाद ही निर्णय लें.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए. वास्तविक बाजार दर आपके स्थानीय जौहरी के पास भिन्न हो सकती है.