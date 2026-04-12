Gold Rate Today, April 12, 2026: शादी के सीजन में सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत! गोल्ड की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज के ताज़ा रेट

Gold Jewellery (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, April 12, 2026: भारत में रविवार, 12 अप्रैल, 2026 को सोने की कीमतों में व्यापक स्थिरता देखी गई है. पिछले सप्ताह बाजार में रही भारी उठापटक के बाद, आज सोने के भाव एक स्थिर स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिरता वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेतों और निवेशकों की निरंतर रुचि के कारण बनी हुई है.

प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिल रहा है। नीचे दिए गए आंकड़े 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की अनुमानित दरों को दर्शाते हैं. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 11, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के क्या हैं आज के दाम? जानें ताजा रेट

शहर 22K सोना (INR) 24K सोना (INR) दिल्ली 1,40,100 1,52,840 मुंबई 1,40,100 1,52,840 चेन्नई 1,41,600 1,54,300 कोलकाता 1,40,100 1,52,840 बेंगलुरु 1,40,100 1,52,840 हैदराबाद 1,40,100 1,52,840 पुणे 1,40,100 1,52,840 अहमदाबाद 1,40,150 1,52,900

(नोट: ऊपर दिए गए दाम सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं। सटीक कीमतों के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)

बाजार में रिकवरी और वैश्विक संकेत

सोने की कीमतों में यह स्थिरता सप्ताह की शुरुआत में आई गिरावट के बाद एक मामूली सुधार का संकेत है. वैश्विक बाजारों में आर्थिक अनिश्चितता, मुद्रा में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक स्थितियों के कारण सोना निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बना हुआ है. घरेलू स्तर पर, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने की चाल सकारात्मक बनी हुई है.

निवेश के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

बाजार विश्लेषक सलाह देते हैं कि निवेशक मुद्रास्फीति के आंकड़ों और केंद्रीय बैंकों की नीतियों पर कड़ी नजर रखें. चूंकि शारीरिक सोने की खरीद में मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क शामिल होते हैं, इसलिए कई निवेशक अब डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ (ETF) और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) जैसे विकल्पों पर अधिक विचार कर रहे हैं.

आने वाले दिनों में वैश्विक परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के रुख के आधार पर कीमतों में और बदलाव की संभावना बनी रहेगी.