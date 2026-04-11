Gold Rate Today, April 11, 2026: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के क्या हैं आज के दाम? जानें ताजा रेट

Gold Rate Today, April 11, 2026: आज, 11 अप्रैल 2026 को भारत के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है. बाजार के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,52,500 प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,39,810 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। हालिया उतार-चढ़ाव के बाद घरेलू सर्राफा बाजार में स्थिति स्थिर बनी हुई है.

प्रमुख शहरों में सोने के आज के भाव (प्रति 10 ग्राम)

नीचे दी गई तालिका में भारत के प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की अनुमानित कीमतें दी गई हैं यह भी पढ़े: Gold Rate Today, April 9, 2026: सोने की कीमतों में भारी उछाल, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचे दाम; जानें अपने शहर के ताजा भाव

शहर 22 कैरेट (₹) 24 कैरेट (₹) दिल्ली 1,39,810 1,52,510 मुंबई 1,39,660 1,52,360 चेन्नई 1,41,260 1,54,100 कोलकाता 1,39,660 1,52,360 हैदराबाद 1,39,660 1,52,360 बेंगलुरु 1,39,660 1,52,360 अहमदाबाद 1,39,710 1,52,410

(नोट: ये कीमतें सांकेतिक हैं। आभूषण खरीदने पर जीएसटी, मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय कर अतिरिक्त देय होते हैं। सटीक जानकारी के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें।)

बाजार का रुख और प्रभाव डालने वाले कारक

घरेलू बाजार में सोने की कीमतें मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय रुझानों और मुद्रा की चाल से प्रभावित होती हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक घटनाओं के बीच सोने को एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven) माना जा रहा है। हालांकि अल्पावधि में बाजार में उतार-चढ़ाव देखे जा रहे हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से bullion (सोना-चांदी) की मांग में मजबूती बनी हुई है.

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश से पहले बाजार के नवीनतम अपडेट्स पर नजर रखें। खरीदारी करते समय हमेशा हॉलमार्क वाले सोने को ही प्राथमिकता दें ताकि उत्पाद की शुद्धता सुनिश्चित हो सके.