VIDEO: पाकिस्तानी यूट्यूबर की घटिया सोच! भारतीय एक्ट्रेसेस को 'सेक्स स्लेव' बनाने की शर्मनाक ख्वाहिश, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तानी पत्रकारों की घटिया सोच सामने आई है. एक पाकिस्तानी पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम भारतीय अभिनेत्रियों को 'सेक्स स्लेव' बनाने की इच्छा जाहिर कर रहा है. इस वीडियो ने भारतीय यूजर्स में भारी आक्रोश पैदा किया है, और कई लोग पाकिस्तानी पत्रकार की कट्टर और घृणित मानसिकता की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार नईम हनीफ अपने हमवतन और यूट्यूबर मुबाशिर लुकमान से पूछते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाए तो उनकी ख्वाहिश क्या होगी. नईम कहते हैं, "अच्छा सर, आपने लड़ने का फैसला कर लिया है, बंदूक उठाने का फैसला कर लिया है. खुदा न खास्ता जंग हो जाए, तो ख्वाहिश क्या है आपकी?" इसके जवाब में मुबाशिर कहते हैं, "मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलेमा-ए-दीन से एक सवाल पूछूँ, इंडियन एक्ट्रेसेस अगर हमारी लौंडिया बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडिया बनाने की या नहीं?" यह भी पढ़े: Pahalgam Terror Attack: भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की उड़ी नींद, सुलह के लिए रूस से मांगी मदद; पहलगाम हमले के बाद बढ़ा तनाव

Pakistan YouTuber with more than 2 lakh followers is proudly saying that he wants to take Indian Actresses as Sex Slaves.

Sick Country. pic.twitter.com/rYaHCl3Z80

— Sensei Kraken Zero (@YearOfTheKraken) May 4, 2025