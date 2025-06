'अमेरिकी हमले के बाद रेडिएशन लीक का कोई खतरा नहीं', ईरान बोला- जारी रहेगा परमाणु कार्यक्रम

रविवार को एक बड़ी खबर सामने आई जब अमेरिका ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए. इन हमलों के बाद हर किसी के मन में यह सवाल था कि कहीं इससे कोई बड़ा रेडियोधर्मी प्रदूषण (रेडिएशन लीकेज) तो नहीं हुआ. लेकिन ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपने पहले बयान में ही साफ कर दिया कि इस अटैक में न किसी नागरिक की जान गई है और ना ही रेडिएशन लीक का कोई खतरा है.

ईरान का दावा: सब कुछ सुरक्षित

ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन ने अपने लोगों को भरोसा दिलाया है कि उन्होंने सुरक्षा जांच की है और हमले वाली जगहों पर किसी भी तरह का रेडिएशन लीक नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही हमला हुआ हो, लेकिन उनके परमाणु कार्यक्रम को रोका नहीं जाएगा. ईरान इसे अपनी "राष्ट्रीय उद्योग" बताता है और इस पर आगे बढ़ने की बात कह रहा है.

अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और कानूनी कार्रवाई की तैयारी

ईरान ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर चुके हैं. उन्होंने दुनिया के बाकी देशों से भी अपील की है कि वे इन हमलों की निंदा करें और शांतिपूर्ण परमाणु विकास के ईरान के अधिकार का समर्थन करें.

Statement by Iran’s Atomic Energy Organisation Following the attacking of Nuclear Facilities

Following the brutal attacks by the Zionist enemy in recent days, early this morning, the country’s nuclear sites in Fordow, Natanz, and Isfahan were subjected to savage aggression—an…

— Iran in India (@Iran_in_India) June 22, 2025