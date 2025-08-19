खत्म होगा युद्ध? ट्रंप की पहल पर मिलेंगे दो सबसे बड़े दुश्मन, पुतिन और जेलेंस्की पहली बार बातचीत को तैयार

(Photo : X)

वाशिंगटन: रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े तीन साल से चल रहे विनाशकारी युद्ध के खत्म होने की अब तक की सबसे बड़ी उम्मीद जगी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच हुई तेज़-तर्रार बातचीत के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की एक शांति शिखर सम्मेलन के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं. इस बातचीत का मुख्य केंद्र कीव (यूक्रेन की राजधानी) के लिए लंबे समय की सुरक्षा गारंटी का मुद्दा रहा.

शांति की उम्मीदें तब और बढ़ गईं जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ एक "बहुत अच्छी" बैठक के बाद बताया कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है. ट्रंप पिछले हफ़्ते ही अलास्का में पुतिन से मिले थे.

अगर यह मुलाकात होती है, तो यह लगभग साढ़े तीन साल पहले मॉस्को के क्रूर आक्रमण के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली सीधी बातचीत होगी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप युद्ध को जल्दी खत्म करने के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं.

79 वर्षीय ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा, "रूस/यूक्रेन के लिए शांति की संभावना से हर कोई बहुत खुश है."

ट्रंप ने आगे कहा, "बैठकों के समापन पर, मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया, और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक बैठक की व्यवस्था शुरू की, जिसका स्थान बाद में तय किया जाएगा." ट्रंप ने यह भी बताया कि इसके बाद वह दोनों नेताओं के साथ एक त्रिपक्षीय (तीन-तरफा) शिखर सम्मेलन भी करेंगे.

Today, important negotiations took place in Washington. We discussed many issues with President Trump. It was a long and detailed conversation, including discussions about the situation on the battlefield and our steps to bring peace closer. There were also several meetings in a… pic.twitter.com/YqkdRlyKCI — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2025

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्त्स ने कहा कि पुतिन अगले दो हफ़्तों के भीतर द्विपक्षीय बैठक के लिए सहमत हो गए हैं, हालांकि अभी तक तारीख या स्थान की कोई पुष्टि नहीं हुई है.

ज़ेलेंस्की पुतिन से मिलने के लिए 'तैयार'

व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जेलेंस्की ने पुष्टि की कि वह अपने कट्टर दुश्मन पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए "तैयार" हैं. पुतिन के आक्रमण के कारण यूक्रेन में हज़ारों लोगों की जान गई है.

उधर मॉस्को में, क्रेमलिन (रूसी राष्ट्रपति कार्यालय) के एक सहयोगी ने कहा कि पुतिन यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत के "विचार" के लिए खुले हैं.

यूक्रेन युद्ध हाल के कुछ रूसी फायदों के बावजूद लगभग एक ठहराव की स्थिति में है. पिछले शुक्रवार को ट्रंप और पुतिन के बीच शिखर सम्मेलन से कोई युद्धविराम नहीं निकल पाया था. इसके बाद ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति उन पर रूस को रियायतें देने के लिए दबाव बना रहे थे.

BREAKING: Trump says he called Putin to begin arrangements for a 'meeting, at a location to be determined, between President Putin and President Zelenskyy'. pic.twitter.com/zf4FnhSnes — The Spectator Index (@spectatorindex) August 18, 2025

मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, यूरोपीय आयोग और नाटो के नेता भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए, जो यूक्रेन के लिए एक स्पष्ट समर्थन था.

ट्रंप और ज़ेलेंस्की के रिश्तों में सुधार

ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में ट्रंप के साथ अकेले में भी मुलाकात की. यह उनकी फरवरी की उस गरमागरम बहस के बाद पहली मुलाकात थी, जिसमें ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिकी समर्थन के लिए "आभारी" न होने पर टीवी कैमरों के सामने जेलेंस्की को फटकार लगाई थी.

इस बार माहौल काफ़ी अलग था. जेलेंस्की ने इस बैठक को अब तक की "सबसे अच्छी" बैठक बताया. ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की की काली जैकेट की तारीफ की. पिछली बार फरवरी यात्रा के दौरान, दक्षिणपंथी मीडिया ने जेलेंस्की की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेडमार्क युद्ध-नेता वाले पहनावे को सूट से नहीं बदला था.

क्या है 'सुरक्षा गारंटी' का फॉर्मूला?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की है, और पुतिन इस पर सहमत हो गए हैं, भले ही कीव के नाटो गठबंधन में शामिल होने के सपने को खारिज कर दिया गया हो.

ट्रंप ने कहा कि ये गारंटी "विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा प्रदान की जाएंगी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समन्वय होगा."

नाटो प्रमुख मार्क रूट ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि यह एक "बहुत सफल बैठक" थी, जिसमें "राष्ट्रपति ने वास्तव में गतिरोध को तोड़ा." उन्होंने कहा, "आज की बातचीत मुख्य रूप से सुरक्षा गारंटी के बारे में थी, जिसमें अमेरिका और अधिक शामिल हो रहा है, और बाकी विवरण आने वाले दिनों में तय किए जाएंगे."

Peace and American leadership are BACK under President Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/C3fy4Ojr0W — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

'फाइनेंशियल टाइम्स' ने एक दस्तावेज़ का हवाला देते हुए बताया है कि यूक्रेन ने अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी गारंटी के बदले में यूरोप द्वारा फाइनेंस किए गए $100 बिलियन के अमेरिकी हथियार खरीदने का वादा किया है. बाद में ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से $90 बिलियन के पैकेज की बात की और कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगी 10 दिनों के भीतर सुरक्षा गारंटी की शर्तों को अंतिम रूप देंगे.

यूरोपीय नेताओं की चिंताएं बरकरार

हालांकि, यूरोपीय नेताओं की उपस्थिति इस बात को भी रेखांकित करती है कि वे अभी भी इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि क्या ट्रंप पुतिन की ओर झुक सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कई मौकों पर किया है. बैठक से पहले ट्रंप ने यूक्रेन पर क्रीमिया छोड़ने और नाटो में शामिल होने के अपने लक्ष्य को त्यागने के लिए दबाव डाला था - ये दोनों पुतिन की प्रमुख मांगें हैं.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और कड़ा करने का आह्वान किया, अगर पुतिन यूक्रेन के साथ शांति पर आगे नहीं बढ़ते हैं. फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब ने कहा कि पुतिन पर "भरोसा नहीं किया जा सकता."

इस बीच, जर्मनी के चांसलर मेर्त्स ने कहा कि यूक्रेन को बातचीत में अपना डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "कीव से डोनबास के मुक्त हिस्सों को छोड़ने की रूसी मांग, स्पष्ट रूप से कहें तो, एक ऐसे प्रस्ताव के समान है जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्लोरिडा छोड़ना पड़े."