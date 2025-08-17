22 अगस्त को एक ही टेबल पर मीटिंग करेंगे ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की? अमेरिकी राष्ट्रपति ने खेला बड़ा दांव!

(Photo : X)

Trump, Putin and Zelensky Summit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को सुलझाने के लिए एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ एक तीन-तरफ़ा बैठक करना चाहते हैं. उन्होंने इस मीटिंग के लिए 22 अगस्त की तारीख का सुझाव दिया है.

यह बात तब सामने आई जब ट्रंप ने हाल ही में शनिवार को अलास्का में पुतिन से मुलाकात की थी. उस मीटिंग से यूक्रेन में पिछले ढाई साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने का कोई ठोस रास्ता तो नहीं निकला, लेकिन ट्रंप ने बातचीत को "बेहद सफल" बताया था. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ़ कर दिया था कि, "जब तक कोई डील पक्की नहीं हो जाती, तब तक कोई डील नहीं है." पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने यूरोप के नेताओं को अपने इस नए प्लान के बारे में बताया.

अब इस मामले में अगली बड़ी हलचल सोमवार को देखने को मिलेगी, जब यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे. ज़ेलेंस्की ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस मीटिंग की जानकारी दी. बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए यूरोप के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया है.

ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वह ज़ेलेंस्की से बात करेंगे और उन्हें "एक समझौता करने" के लिए कहेंगे.

इस बीच, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज़ ने भी इस तीन-तरफ़ा बैठक की संभावना जताई है. उनका मानना है कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की की सोमवार को होने वाली मुलाकात के बाद यह बड़ी मीटिंग हो सकती है. अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप की यह कोशिश रंग लाएगी और यूक्रेन में शांति का कोई रास्ता निकल पाएगा.