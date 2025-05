US: सैन डिएगो में रिहायशी इलाके पर गिरा प्लेन; 15 घरों में लगी आग, कई वाहन भी चपेट में: Video

गुरुवार सुबह अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन डिएगो शहर में एक छोटा निजी विमान (Cessna 550) घने रिहायशी इलाके पर गिर गया. यह हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ जब इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था. मुर्फी कैन्यन नामक मिलिट्री हाउसिंग कॉलोनी में दुर्घटना के बाद करीब 15 घरों में आग लग गई और कई वाहन भी चपेट में आ गए. सैन डिएगो फायर-रेस्क्यू विभाग के सहायक प्रमुख डैन एडी ने मीडिया को बताया, “मैंने खुद सड़क पर जाकर मुआयना किया है, और ये पूरा मंजर किसी फिल्म के दृश्य जैसा लग रहा है.” उन्होंने कहा कि जिस इलाके में विमान गिरा, वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और वहां एक बहुत बड़ा मलबे का मैदान बन गया है.

हादसे के बाद अधिकारियों ने पूरे इलाके को खाली करवा लिया है. डैन एडी ने बताया, “अभी तक किसी को अस्पताल नहीं ले जाना पड़ा है, और हम हर घर की तलाशी ले रहे हैं कि कहीं कोई अंदर फंसा तो नहीं है.” हालांकि पायलट और विमान में सवार अन्य लोगों की जानकारी अभी सामने नहीं आई है. विमान में 6 से 8 लोग सवार हो सकते हैं.

