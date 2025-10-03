हमें इंडियन फिल्में बहुत पसंद हैं... पुतिन बोले- रूस में भारतीय सिनेमा के लिए है अलग चैनल

Vladimir Putin | PTI

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने एक बार फिर भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने लगाव को जाहिर किया है. ब्लैक सी के रिसॉर्ट सोची में आयोजित वाल्दाई डिस्कशन ग्रुप में पुतिन ने कहा कि भारत और रूस का रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और मानवीय जुड़ाव भी शामिल है. पुतिन ने कहा, “हमें इंडियन सिनेमा बहुत पसंद है. वास्तव में रूस शायद दुनिया का एकमात्र देश है जहां भारतीय फिल्मों के लिए अलग टीवी चैनल है.” उन्होंने बताया कि आज भी वहां भारतीय फिल्मों का क्रेज बरकरार है.

'भारत स्वाभिमानी देश', पुतिन बोले टैरिफ का दांव अमेरिका पर ही पड़ेगा भारी.

पुतिन का यह बयान नया नहीं है. वे कई बार भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता की तारीफ कर चुके हैं. सोवियत दौर से ही बॉलीवुड फिल्मों का जादू रूस पर छाया रहा है. राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों की वहां आज भी खूब चर्चा होती है.

पिछले साल भी पुतिन ने कहा था कि रूस में भारतीय फिल्में BRICS देशों की फिल्मों से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं. उन्होंने बताया कि रूस में 24 घंटे भारतीय फिल्मों वाला एक खास टीवी चैनल चलता है, जिसे लोग बड़े शौक से देखते हैं.

शिक्षा और संस्कृति से भी गहरा रिश्ता

पुतिन ने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए रूस आते हैं और रूस उन्हें खुले दिल से अपनाता है. उन्होंने साफ कहा कि दोनों देशों के रिश्ते केवल राजनीतिक नहीं बल्कि संस्कृति और मानवीय संबंधों से भी जुड़े हैं.

दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे पुतिन

भारत-रूस संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए पुतिन ने यह भी पुष्टि की कि वे दिसंबर की शुरुआत में भारत दौरे पर आएंगे. उन्होंने कहा कि वे अपने "प्रिय मित्र" और "विश्वसनीय साझेदार" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.