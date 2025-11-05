रूस फिर से शुरू करेगा न्यूक्लियर टेस्ट? ट्रंप के बयान के बाद तैयारी में पुतिन

Vladimir Putin | PTI

दुनिया एक बार फिर परमाणु तनाव के दौर में लौटती दिख रही है. अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने इशारा किया है कि अगर अमेरिका अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करता है, तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा. हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बयान दिया था कि अमेरिका परमाणु परीक्षणों को दोबारा शुरू कर सकता है. इसी के बाद रूस की चिंता और सतर्कता बढ़ गई है.

पुतिन का आदेश: तैयार रहो, स्थितियों को समझो

मॉस्को में सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान पुतिन ने रक्षा और विदेश मंत्रालय के साथ खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे स्थिति पर नजर रखें और "न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी" से जुड़े सुझाव प्रस्तुत करें. यह स्पष्ट संकेत है कि रूस किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को बढ़त लेने नहीं देना चाहता.

रणनीतिक ताकत का प्रदर्शन

पुतिन ने सिर्फ बयान नहीं दिया उन्होंने रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेज की क्षमता भी दिखा दी.

भूमि, समुद्र और हवा तीनों मोर्चों पर परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास किए गए. ऐसा करके रूस ने दुनिया को संदेश दिया कि उसकी परमाणु क्षमता किसी भी देश से कम नहीं. पुतिन ने दावा किया, “हमारी न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्सेस दुनिया में सबसे आधुनिक हैं.”

परमाणु दुनिया की ओर फिर बढ़ता कदम?

अमेरिका और रूस दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार रखने वाले देश हैं. अगर ये दोनों टेस्टिंग शुरू करते हैं, तो बाकी शक्तियां भी इस दौड़ में कूद सकती हैं. यह कदम पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, क्योंकि परमाणु परीक्षण से वैश्विक तनाव और बढ़ेगा और हथियारों की होड़ तेज होगी. इससे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर भारी खतरा खड़ा हो सकता है.