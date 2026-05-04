Philippines Earthquake: फिलीपींस के समर द्वीप पर 6.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप; इमारतों से बाहर निकले लोग (See Pics)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

मनीला, 4 मई: मध्य फिलीपींस (Central Philippines) में सोमवार दोपहर भूकंप (Earthquake) के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.0 मापी गई है.  भूकंप का केंद्र समर (Samar) द्वीप के तटीय शहर सैन जूलियन (San Julian) के पास था. स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:09 बजे आए इस भूकंप ने निवासियों को डरा दिया, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से कई इमारतों और कार्यालयों को खाली करा लिया गया.

'यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे' (USGS) के आंकड़ों के अनुसार, इस भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 73 किलोमीटर की गहराई पर था. विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक गहराई होने के कारण सतह पर होने वाले विनाश की तीव्रता में कमी आई है. हालांकि, शुरुआती खबरों के अनुसार कई स्थानों पर इमारतों में कंपन इतना तेज था कि फर्नीचर हिलने लगा और कुछ ढांचों को मामूली नुकसान पहुंचा है. यह भी पढ़ें: Earthquake in Japan: जापान में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, 6.2 तीव्रता से कांपी धरती; दहशत में लोग

पुलिस स्टेशन की छत को पहुंचा नुकसान

प्रभावित क्षेत्र में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने समाचार एजेंसी 'एएफपी' को बताया कि झटके अचानक और बहुत शक्तिशाली थे. उन्होंने बताया कि भूकंप के कारण पुलिस स्टेशन की छत को सहारा देने वाला एक बीम टूट गया, जिसके बाद सभी कर्मियों को तुरंत इमारत से बाहर निकलना पड़.  अधिकारी और स्थानीय लोग संभावित 'आफ्टरशॉक्स' (भूकंप के बाद के झटके) की आशंका के चलते काफी देर तक खुले स्थानों पर बने रहे.

फिलीपींस में भूकंप: 6 तीव्रता के भूकंप के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

हताहतों की कोई खबर नहीं

राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने या हताहत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. आपातकालीन सेवाओं और स्थानीय अधिकारियों की टीमें तटीय और ग्रामीण इलाकों में स्थिति का आकलन कर रही हैं. इन क्षेत्रों में पुरानी इमारतों और कमजोर ढांचों के चलते अधिक सतर्कता बरती जा रही है. यह भी पढ़ें: Taiwan Earthquakes Today: भूकंप के तेज झटकों से कांपा ताइवान, 5.6 की तीव्रता से हिली धरती, दहशत में लोग

'रिंग ऑफ फायर' में स्थित है फिलीपींस

भौगोलिक रूप से फिलीपींस प्रशांत महासागर के 'रिंग ऑफ फायर' (Ring of Fire) क्षेत्र में स्थित है. यह इलाका अपनी अत्यधिक भूगर्भीय सक्रियता के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं.

पिछले साल अक्टूबर में भी पूर्वी मिंडानाओ में 7.4 और 6.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें भारी तबाही हुई थी. इन लगातार होने वाली घटनाओं के मद्देनजर, फिलीपींस प्रशासन आपदा प्रबंधन और तैयारी पर विशेष जोर देता रहा है.