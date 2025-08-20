कोई सीजफायर नहीं, ईरान ने कहा- इजरायल के साथ किसी भी वक्त छिड़ सकती है जंग

Iran Defence Minister General Aziz Nasirzadeh | WC

ईरान और इजरायल के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. ईरान ने साफ कहा है कि इजरायल के साथ संघर्ष कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है. ईरानी सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा "संघर्ष विराम" (Ceasefire) अस्थायी है और हालात किसी भी वक्त युद्ध में बदल सकते हैं. ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादेह (General Aziz Nasirzadeh) ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया.

ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान ने पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आधुनिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं. अगर इजरायल ने दोबारा हमला किया, तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल तुरंत किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी, "अगर जायोनी दुश्मन किसी नए रोमांच पर उतरा, तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा."

अमेरिका के एक्शन से निपटने के लिए रूस का 'स्पेशल मैकेनिज्म', ऊर्जा व्यापार पर नहीं पड़ेगा असर"

“कोई असली युद्धविराम नहीं है”

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने कहा कि ईरान को हर समय सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए. उन्होंने साफ कहा, "हमारे और इजरायल-अमेरिका के बीच कोई समझौता या युद्धविराम नहीं है. सच यह है कि कोई Ceasefire नहीं है."

दुश्मनों पर भरोसा न करने की सलाह

ईरान की न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने अमेरिका और इजरायल को लेकर सख्त टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना बेकार है क्योंकि उसकी दुश्मनी लगातार बढ़ती जा रही है. "अमेरिका ज्यादा समझदार नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के खिलाफ उसका रवैया और आक्रामक हो गया है."

हालिया युद्ध और संघर्ष विराम

जून के मध्य में इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी की थी. इसमें कई सैन्य कमांडर, परमाणु वैज्ञानिक और सैकड़ों नागरिक मारे गए. इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इस बीच अमेरिका भी थोड़े समय के लिए युद्ध में शामिल हुआ और ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया. 24 जून को संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन तभी से ईरान चेतावनी देता आ रहा है कि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं.

ईरान का रुख: “युद्ध नहीं चाहते, लेकिन तैयार हैं”

ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि देश को हर समय तैयार रहना होगा. उन्होंने स्पष्ट किया— "हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमें हर पल टकराव के लिए तैयार रहना होगा. यह असली युद्धविराम नहीं, सिर्फ दुश्मनी का अस्थायी ठहराव है."