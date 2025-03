Pakistan Train Hijack Latest Update: 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए! जाफर एक्सप्रेस अभी भी बलूच विद्रोहियों के कब्जे में; 33 घंटे बाद भी पाकिस्तान ने जारी नहीं किया आधिकारिक बयान (Watch Video)

Pakistan Train Hijack Latest Update: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलान इलाके में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक हुए 33 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक पाकिस्तान सरकार या सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस ट्रेन को बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने अपने कब्जे में लिया है और अब तक 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है. BLA के मुताबिक, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के 200 से ज्यादा सैनिकों को बंधक बना लिया है, जिनमें 43 पंजाब रेजिमेंट के कैप्टन रिज़वान भी शामिल हैं.

BLA ने अब तक 13 टेक्स्ट स्टेटमेंट, 3 ऑडियो और 1 वीडियो जारी किए हैं, जिसमें अपहृत ट्रेन का दृश्य दिखाया गया है. दूसरी ओर, पाकिस्तानी सेना और सरकार की ओर से चुप्पी, आम जनता में गुस्सा और डर दोनों बढ़ा रही है.

New video from Bolan in Balochistan. Civilians freed by Baloch freedom fighters walk away from the site of train hijacking. No gunshots from Pakistani security forces. No operation from Pakistan Army visible on ground. Pakistan ISPR funded media says operation is over in Bolan. pic.twitter.com/6epf9XCj0X

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 12, 2025