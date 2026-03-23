Leonid Radvinsky Dies: OnlyFans के मालिक लियोनिद रैडविंस्की का 43 साल की उम्र में निधन, कैंसर से चल रही थी लंबी लड़ाई

Leonid Radvinsky Dies: कंटेंट सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म OnlyFans के मालिक और अरबपति कारोबारी लियोनिद “लियो” रैडविंस्की का 43 साल की उम्र में निधन हो गया है. कंपनी ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि वह कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कह गए. उनके निधन के साथ ही डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री के एक बड़े युग का अंत माना जा रहा है. यह भी पढ़ें: सिर्फ 42 कर्मचारी, अरबों की कमाई: OnlyFans बनी दुनिया की सबसे तगड़ी 'रेवेन्यू-एफिशिएंट' कंपनी, Apple, NVIDIA और Meta को चटाई धूल

लंदन स्थित कंपनी OnlyFans ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि लियो रैडविंस्की के निधन से वे बेहद दुखी हैं. कंपनी ने बताया कि उन्होंने कैंसर से लंबे समय तक संघर्ष किया और आखिरकार शांतिपूर्वक उनका निधन हो गया. परिवार ने इस कठिन समय में प्राइवेसी की अपील की है.

लियोनिद रैडविंस्की को डिजिटल क्रिएटर इकॉनमी के एक बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता था. वह बेहद लो-प्रोफाइल जीवन जीते थे और मीडिया से दूरी बनाए रखते थे. साल 2018 में उन्होंने OnlyFans में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की थी, जिसे ब्रिटिश उद्यमी गाइ और टिम स्टोकली ने शुरू किया था. उनके नेतृत्व में प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक विज्ञापन मॉडल से हटकर सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल अपनाया.

OnlyFans ने उनके कार्यकाल में तेजी से वैश्विक पहचान हासिल की. हालांकि शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म एडल्ट कंटेंट को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन बाद में इसमें फिटनेस ट्रेनर, म्यूजिशियन और शेफ जैसे कई क्रिएटर्स भी जुड़े. खासकर COVID-19 महामारी के दौरान इस प्लेटफॉर्म की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया, जब लाखों लोगों ने डिजिटल माध्यम से कमाई के नए रास्ते तलाशे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2024 तक OnlyFans के 37.7 करोड़ यूजर्स और 46 लाख से ज्यादा क्रिएटर्स हो चुके थे. कंपनी ने सालाना करीब 1.4 बिलियन डॉलर का राजस्व भी दर्ज किया. इस दौरान प्लेटफॉर्म ने क्रिएटर्स को अरबों डॉलर का भुगतान किया.

कंपनी ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी या प्रबंधन को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि OnlyFans की मजबूत वित्तीय स्थिति आगे भी बनी रहेगी. लियो रैडविंस्की को डिजिटल दुनिया में स्वतंत्र क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए हमेशा याद किया जाएगा.