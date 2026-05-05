Gold Rate Today: सोने की कीमतों में स्थिरता, मामूली गिरावट के बाद बाजार संभला, जानें दिल्ली, मुंबई समेत बड़े शहरों में आज के 22K और 24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 5, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में मंगलवार, 5 मई 2026 को सोने की कीमतों में स्थिरता देखी गई. पिछले सत्र में आई मामूली गिरावट के बाद आज बाजार संभला हुआ नजर आ रहा है. देश के अधिकांश शहरों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोने की कीमत 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर के ठीक नीचे, लगभग 1,49,610 रुपये पर बनी हुई है. वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,37,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया.

महानगरों और प्रमुख शहरों में आज का भाव

भारत में सोने की कीमतें स्थानीय करों, चुंगी और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग शहरों में भिन्न होती हैं. प्रमुख शहरों के खुदरा भाव नीचे दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, May 2, 2026: सोने के दामों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं आज 22K और 24K के ताजा रेट

प्रमुख शहरों में सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 22K सोने का भाव 24K सोने का भाव दिल्ली (Delhi) ₹1,37,290 ₹1,49,760 मुंबई (Mumbai) ₹1,37,140 ₹1,49,610 चेन्नई (Chennai) ₹1,39,990 ₹1,52,720 कोलकाता (Kolkata) ₹1,37,140 ₹1,49,610 बेंगलुरु (Bengaluru) ₹1,37,140 ₹1,49,610 हैदराबाद (Hyderabad) ₹1,37,140 ₹1,49,610 अहमदाबाद (Ahmedabad) ₹1,37,190 ₹1,49,660 जयपुर (Jaipur) ₹1,37,290 ₹1,49,760 पुणे (Pune) ₹1,37,140 ₹1,49,610 लखनऊ (Lucknow) ₹1,37,290 ₹1,49,760 नोएडा (Noida) ₹1,37,290 ₹1,49,760 गुरुग्राम (Gurugram) ₹1,37,290 ₹1,49,760

(नोट: ऊपर दी गई कीमतों में जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. अंतिम बिल के लिए अपने स्थानीय जौहरी से संपर्क करें.)

बाजार में स्थिरता के मुख्य कारण

वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू बाजार में सोने के दाम सीमित दायरे में रहे. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग 4,540 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्थिरता के पीछे तीन प्रमुख कारण हैं:

भू-राजनीतिक तनाव: पश्चिम एशिया में चल रही अनिश्चितता के कारण निवेशक सोने को एक 'सुरक्षित निवेश' मान रहे हैं, जिससे कीमतों को निचले स्तर पर समर्थन मिल रहा है. रुपये की चाल: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का प्रदर्शन सोने के आयात को प्रभावित कर रहा है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: साल 2026 की पहली छमाही में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने का भंडार बढ़ाने से कीमतों में मजबूती बनी हुई है.

चांदी की कीमतों का हाल

सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी आज शांति देखी गई. भारत के अधिकांश हिस्सों में चांदी 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. हालांकि, चेन्नई और हैदराबाद जैसे औद्योगिक केंद्रों में औद्योगिक मांग अधिक होने के कारण कीमतें थोड़ी ऊपर बनी हुई हैं.

खरीदारों के लिए सलाह

अक्षय तृतीया का सीजन बीतने के बाद अब मांग निवेश के विकल्पों जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) की ओर मुड़ गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही कीमतें अप्रैल के अपने उच्चतम स्तर से थोड़ी नीचे आई हैं, लेकिन 2026 के लिए समग्र रुख अभी भी तेजी का बना हुआ है. आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले 'BIS हॉलमार्क' की जांच अवश्य करें और उस दिन के सटीक 'स्पॉट रेट' की पुष्टि करें.