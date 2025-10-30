US: गर्लफ्रेंड का गाना सुनने के लिए FBI डायरेक्टर काश पटेल ने 500 करोड़ के सरकारी जेट का किया इस्तेमाल? फ्लाइट रिकॉर्ड्स ने खोली पोल!

(Photo: X)

FBI के डायरेक्टर काश पटेल (Kash Patel) एक नए विवाद में फंस गए हैं. उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने FBI के एक बेहद महंगे सरकारी जेट का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड के सिंगिंग परफॉर्मेंस को देखने के लिए किया. इस जेट की कीमत 60 मिलियन डॉलर (करीब 500 करोड़ रुपये) बताई जा रही है.

यह खुलासा FBI के ही एक पूर्व एजेंट काइल सेराफिन (Kyle Seraphin) ने किया है. सेराफिन, जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के समर्थक (MAGA supporter) माने जाते हैं, ने अपने पॉडकास्ट पर यह दावा किया.

उन्होंने कहा कि काश पटेल अपनी गर्लफ्रेंड, कंट्री सिंगर एलेक्सिस विल्किंस (Alexis Wilkins) को देखने के लिए न्याय विभाग (DOJ) के जेट से पेंसिल्वेनिया गए थे. वहाँ एलेक्सिस एक रेसलिंग इवेंट में गाना गा रही थीं.

फ्लाइट रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं?

इस मामले में फ्लाइट के रिकॉर्ड्स (Flight Logs) भी सामने आए हैं, जो इस दावे को मजबूत करते हैं.

रिकॉर्ड्स के मुताबिक, 25 अक्टूबर को न्याय विभाग के नाम पर रजिस्टर्ड एक एयरक्राफ्ट ने वर्जीनिया से उड़ान भरी. यह प्लेन करीब 40 मिनट बाद पेंसिल्वेनिया के स्टेट कॉलेज रीजनल एयरपोर्ट पर उतरा, जहां यह रेसलिंग इवेंट हो रहा था.

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के मुताबिक, यह एयरक्राफ्ट वाशिंगटन डीसी में FBI के नेशनल हेडक्वार्टर के पते पर रजिस्टर्ड है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उस प्लेन में पटेल सवार थे या नहीं, क्योंकि पैसेंजर लिस्ट जारी नहीं की गई है.

दिलचस्प बात यह है कि इवेंट के करीब ढाई घंटे बाद, वही जेट नैशविले, टेनेसी के लिए उड़ गया. नैशविले वही जगह है जहां काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस रहती हैं.

इवेंट में साथ दिखे पटेल और विल्किंस

45 साल के काश पटेल और 26 साल की एलेक्सिस विल्किंस, दोनों को इस रेसलिंग इवेंट में एक साथ देखा गया था. खुद एलेक्सिस ने सोशल मीडिया पर कश पटेल के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं. इस इवेंट में एलेक्सिस ने रेसलिंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक गाना गाया था.

क्या हैं नियम और पुराने विवाद?

FBI की पॉलिसी कहती है कि डायरेक्टर को अपनी सुरक्षा के कारणों से हमेशा ऑफिशियल एयरक्राफ्ट (सरकारी जेट) का ही इस्तेमाल करना होता है. लेकिन, इसमें एक पेंच है. अगर डायरेक्टर इस जेट का इस्तेमाल किसी निजी काम (Personal Trip) के लिए करते हैं, तो उन्हें उस यात्रा का खर्च कमर्शियल रेट (आम टिकट के दाम) के हिसाब से सरकार को वापस चुकाना होता है.

यह पहली बार नहीं है जब काश पटेल पर ऐसे आरोप लगे हैं. उन पर पहले भी निजी यात्राओं के लिए सरकारी जेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने के आरोप लग चुके हैं.

उस समय पटेल ने अपनी सफाई में कहा था, "कांग्रेस ने ही मेरे लिए सभी यात्राओं पर सरकारी प्लेन का इस्तेमाल करना अनिवार्य (Mandatory) बना दिया है."

इस साल की शुरुआत में भी पटेल की आलोचना हुई थी. FBI के एक पूर्व अधिकारी ने दावा किया था कि कश पटेल FBI हेडक्वार्टर से ज्यादा नाइट क्लबों में समय बिताते हैं और अब उन्हें रोज की (daily briefings) भी नहीं दी जातीं. खबरों के मुताबिक, वह अपना समय वाशिंगटन डीसी और लास वेगास के बीच बांट रहे हैं, जिससे FBI के अंदर "अराजकता" (Chaos) का माहौल है.