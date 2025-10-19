2025 MLS Golden Boot: लियोनेल मेसी ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट का खिताब अपने नाम किया

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर : इंटर मियामी सीएफ के सुपरस्टार लियोनेल मेसी (Lionel Messi) ने 2025 एमएलएस गोल्डन बूट (2025 MLS Golden Boot) का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस सीजन 29 गोल दागकर मेसी लीग के शीर्ष स्कोरर बन गए हैं. यह इंटर मियामी के साथ उनका दूसरा पूरा सीजन है. मेसी ने गोल के साथ-साथ 19 असिस्ट भी किए हैं. वह एलएएफसी के डेनिस बोंगा (24 गोल) और नैशविले एससी के सैम सरिज (24 गोल) को पीछे छोड़ चुके हैं. इंटर मियामी के इतिहास में पहले 'गोल्डन बूट' विजेता मेसी साल 2021 में न्यूयॉर्क सिटी एफसी के वैलेंटिन 'टैटी' कैस्टेलानोस के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले पहले अर्जेंटीनी खिलाड़ी हैं.

अर्जेंटीना के इस महान खिलाड़ी ने शनिवार को निर्णायक मैच में नैशविले के खिलाफ 5-2 से जीत में 3 गोल और 1 असिस्ट किए. इस सीजन उनका कुल योगदान 48 गोल और असिस्ट (29 गोल, 19 असिस्ट) हो गया है. यह साल 2019 में एलएएफसी के लिए कार्लोस वेला के एमएलएस रिकॉर्ड 49 से बस थोड़ा ही कम है. अब मेसी लीग के पहले खिलाड़ी बनने की दिशा में हैं, जो लगातार 'एमवीपी अवार्ड' जीतेंगे. मेसी और मियामी एमएलएस कप प्लेऑफ में ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस की नंबर 3 सीड हैं, जहां उनका सामना पहले दौर की बेस्ट-ऑफ-3 सीरीज में नंबर-6 नैशविले से होगा. इस साल का एमएलएस कप विजेता 6 दिसंबर को घोषित किया जाएगा.

मेसी ने अब अपने शानदार करियर में एमएलएस गोल्डन बूट भी जोड़ लिया है. वह उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने लीग के पहले सत्र 1996 से अब तक यह सम्मान हासिल किया है. 1996 से 2004 तक, एमएलएस गोल्डन बूट प्वाइंट सिस्टम के आधार पर दिया जाता था, जिसमें गोल के लिए 2 अंक और असिस्ट के लिए 1 अंक मिलते थे. इसके बाद यह नियम बदलकर केवल गोल की गिनती पर आधारित कर दिया गया. हाल ही में चेज स्टेडियम में अर्जेंटीना ने प्यूर्टो रिको को 6-0 से शिकस्त दी. इस मुकाबले के साथ मेसी पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बन गए थे.