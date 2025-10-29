दक्षिण कोरिया पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, व्यापार मुद्दों पर अलग-अलग बैठकों में ली और जिनपिंग के साथ करेंगे वार्ता

Donald Trump Pakistan Afghanistan dispute (Photo : X)

सोल, 29 अक्टूबर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) बुधवार को दक्षिण कोरिया पहुंचे. दक्षिण कोरिया के दक्षिण-पूर्वी शहर ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति एपीईसी समिट में राष्ट्रपति ली जे म्युंग (Lee Jae Myung) और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे. बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल की पहली एशिया यात्रा पर दक्षिण कोरिया पहुंचे हैं. ट्रंप की इस यात्रा का मकसद टैरिफ के बीच व्यापार और निवेश में डील पर केंद्रित है. इससे पहले दिन में एयरफोर्स वन फ्लाइट से अमेरिकी राष्ट्रपति टोक्यो से रवाना हुए और बुधवार को बुसान के गिम्हे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और ली जे म्योंग लगभग दो महीनों में अपनी दूसरी शिखर वार्ता के लिए बुधवार को ग्योंगजू में मिलेंगे. इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच एक व्यापार समझौते पर मुहर लगने की संभावना है, जिसकी रूपरेखा जुलाई में तय हुई थी. दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौता एक अहम मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सोल और वाशिंगटन ने अपनी वार्ता की स्थिति के बारे में अलग-अलग आकलन प्रस्तुत किए हैं.

जिस व्यापार समझौते पर आज मुहर लग सकती है, उसमें दक्षिण कोरिया को अमेरिका में 350 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की बात कही गई थी. इसके बदले में वाशिंगटन टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर देगा. हालांकि, निवेश पैकेज के डिटेल्स में खामियां होने के कारण यह डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाई है. गुरुवार को शी जिनपिंग के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता होने जा रही है. यह 2019 के बाद से ट्रंप और जिनपिंग की पहली मुलाकात है. बढ़ते अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच इसपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

बता दें, चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मिनरल्स पर निर्यात नियंत्रण को लेकर कड़े आदेश दिए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 नवंबर से चीनी वस्तुओं पर अतिरिक्त 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी है. इन दो शिखर सम्मेलनों के अलावा, ट्रंप की दक्षिण कोरिया यात्रा ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ संभावित बैठक की चर्चा को हवा दे दी है. हालांकि, इसे लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई. ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं की तीन बार मुलाकात हुई थी: जून 2018 में सिंगापुर में, फरवरी 2019 में वियतनाम में, और उसी साल जून में अंतर-कोरियाई युद्धविराम गांव पनमुनजोम में.