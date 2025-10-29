कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भारतीय बिजनेस मैन दर्शन सिंह साहसी का किया मर्डर, पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर भी की फायरिंग

(Photo : X)

नई दिल्ली: कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक अब कनाडा तक पहुंच गया है. गैंग ने सोमवार को कनाडा में दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया. पहले, उन्होंने एक भारतीय मूल के उद्योगपति की हत्या कर दी और फिर एक पंजाबी सिंगर के घर पर गोलियां चलाईं.

बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उन्होंने ही भारतीय मूल के उद्योगपति दर्शन सिंह साहसी की हत्या की है.

गैंग ने आरोप लगाया कि 68 साल के साहसी ड्रग्स के एक बड़े धंधे में शामिल थे. गैंग ने उनसे पैसे मांगे थे, लेकिन जब साहसी ने पैसे नहीं दिए, तो गैंग ने उनकी हत्या कर दी.

खबरों के मुताबिक, साहसी को सोमवार सुबह ब्रिटिश कोलंबिया के एबॉट्सफ़ोर्ड में उनके घर के बाहर ही गोली मार दी गई.

शुरुआती जांच में पता चला है कि शूटर पहले से ही साहसी का इंतजार कर रहा था. जैसे ही साहसी सड़क किनारे खड़ी अपनी कार में बैठे, शूटर ने उन पर गोलियां चला दीं और मौके से फरार हो गया.

जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, साहसी की हालत बेहद गंभीर थी. फर्स्ट एड टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी.

इस घटना के दौरान, पास के तीन स्कूलों को भी एहतियात के तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया था, हालांकि किसी भी छात्र को कोई नुकसान नहीं हुआ.

कौन थे साहसी?

दर्शन सिंह साहसी 'कैनम इंटरनेशनल' नाम की एक मशहूर टेक्सटाइल रीसाइक्लिंग (कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल लायक बनाने वाली) कंपनी के प्रेसिडेंट थे.

वह 1991 में कनाडा आए थे और शुरुआत में छोटे-मोटे काम करते थे. बाद में, उन्होंने एक घाटे में चल रही टेक्सटाइल यूनिट में हिस्सेदारी खरीदी और अपनी मेहनत से उसे एक ग्लोबल कंपनी बना दिया.

साहसी न सिर्फ एक कामयाब उद्योगपति थे, बल्कि वह बहुत दान-पुण्य भी करते थे. उनकी मौत से एबॉट्सफ़ोर्ड और कनाडा में बसे पंजाबी समुदाय में बहुत गुस्सा और दुख है.

समुदाय के नेताओं ने इस घटना को कनाडा में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया है और पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

सिंगर के घर पर फायरिंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दूसरा अपराध पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर किया.

गैंग मेंबर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि नट्टन, सिंगर सरदार खेड़ा के साथ नजदीकी बढ़ा रहे थे.

ढिल्लों ने लिखा कि गैंग की नट्टन से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन उसने चेतावनी दी कि जो भी सिंगर खेड़ा के साथ काम करेगा, वह अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा.