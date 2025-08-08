California Wildfire Update: साउथ कैलिफोर्निया में तेजी से फैल रही जंगल की आग, घर छोड़कर जा रहे लोग

लॉस एंजिल्स, 8 अगस्त : भीषण गर्मी के बीच साउथ कैलिफोर्निया के एक घाटी क्षेत्र में तेजी से जंगल की आग फैल रही है. आग के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पास के समुदायों को क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया गया है. कैन्यन फायर नामक यह जंगल की आग स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1.25 बजे (2025 जीएमटी) पूर्वी वेंचुरा काउंटी में स्थित एक छोटे से शहर पीरू के पास लगी, जो लॉस एंजिल्स से लगभग 77 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित है.

कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट एंड फायर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट (कैलिफोर्निया फायर) ने गुरुवार को बताया कि आग कुछ ही घंटों में तेजी से बढ़कर 1,000 एकड़ (लगभग 4.05 वर्ग किलोमीटर) से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई और इस पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा सका. इस आग ने छह घंटे में लगभग 15 वर्ग मील क्षेत्र को जला दिया और 50,000 लोगों को निकासी की चेतावनी जारी कर दी. स्थानीय अधिकारियों ने वेंचुरा और लॉस एंजिल्स काउंटी में आग के पास के कुछ समुदायों के लिए कई निकासी आदेश और चेतावनियां जारी कीं कैलिफोर्निया फायर ने अपने निकासी आदेशों में कहा, "जान को खतरा है. यह तुरंत निकलने का एक कानूनी आदेश है. यह क्षेत्र कानूनन जनता के लिए बंद है." यह भी पढ़ें : रूस से तेल की खरीद रोक दी तो महंगा हो जाएगा ईंधन, 9 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है बिल: SBI रिपोर्ट

लॉस एंजिल्स काउंटी सुपरवाइजर कैथरीन बार्गर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "वेंचुरा-एलए काउंटी लाइन के पास अत्यधिक गर्मी और शुष्क परिस्थितियों में कैन्यन फायर तेजी से फैल रहा है. निकासी के आदेशों को गंभीरता से लें." समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, गुरुवार को क्षेत्र का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसमें आर्द्रता 15-17 प्रतिशत थी.

यह आग लॉस पैड्रेस राष्ट्रीय वन में स्थित एक जलाशय, पीरू झील के ठीक दक्षिण में जल रही है. यह कास्टिक झील के पास है, जो जनवरी में ह्यूजेस फायर द्वारा जलाए गए एक लोकप्रिय मनोरंजन क्षेत्र है. एलए काउंटी में, लगभग 4,200 निवासियों और 1,400 संरचनाओं को निकासी आदेश के तहत रखा गया है, और अन्य 12,500 निवासियों को निकासी चेतावनी दी गई है. इस क्षेत्र में भीषण गर्मी की लहर के तेज होने के कारण, सप्ताह के अंत तक अंतर्देशीय कैलिफोर्निया के अधिकांश हिस्सों में जंगल की आग का खतरा बढ़ जाएगा. राज्य में जंगल की आग के लिए अगस्त और सितंबर आमतौर पर सबसे खतरनाक महीने होते हैं.