VIDEO: कैलिफोर्निया में किशोर बाइकर ने लाल बत्ती तोड़ी, बाइक कार से टकराई, घटना में चमत्कारिक रूप से बची जान

California Horror: कैलिफोर्निया (California) जंक्शन पर एक कार (Car) से टकराने और आग लगने के बाद एक 16 वर्षीय किशोर बाइक सवार एक नाटकीय आग के गोले जैसी दुर्घटना में बाल-बाल बच गया. इस घटना में नष्ट हुई गाड़ी के चालक के बारे में नई जानकारी सामने आई है.

दरअसल, 30 अक्टूबर को सैलिनास (Salinas) में हुई दुर्घटना के फुटेज में किशोर को एन मेन और हार्डन चौराहे पर एक कार से टकराने से पहले लाल बत्ती पार करते हुए दिखाया गया है. टक्कर कार के पेट्रोल कैप के पास हुई, जिससे तुरंत आग लग गई जिसने बाइक, वाहन और सवार को अपनी चपेट में ले लिया.

जब किशोर सड़क पर लुढ़क रहा था और उसका एक दोस्त आग बुझाने की कोशिश कर रहा था. आग की तीव्रता के बावजूद, 16 वर्षीय किशोर का टखना टूट गया और वह लंगड़ाता हुआ बच गया. बाद में पुलिस ने उसे और उसके 15 वर्षीय दोस्त को यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार कर लिया और दोनों को उनके माता-पिता के हवाले कर दिया. यह भी पढ़ें: Jhansi Hit and Run: तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक हुए घायल, गाड़ी लेकर फरार हुआ चालक, झांसी का VIDEO आया सामने

WATCH: Dashcam footage shows a biker running a red light before SLAMMING into a car… The bike immediately BURSTS into FLAMES on impact. The fiery crash happened in Phoenix. pic.twitter.com/XrXnRgGjR4 — Wake Up World (@WakeUpWxrld) November 12, 2025

कार की ड्राइवर, ब्रायना वर्गास (Brianna Vargas), घायल हो गईं और उनकी हाल ही में खरीदी गई गाड़ी पूरी तरह जल गई, जिससे उनके पास न तो कोई सामान बचा और न ही कोई परिवहन. उनकी बहन ने एक फंड रेज करने वाले पेज को बताया कि वर्गास ने एक हफ्ते से भी कम समय पहले कार खरीदने के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और आग लगने से अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया. तस्वीरों में कार का अंदरूनी हिस्सा राख में तब्दील होता दिख रहा है, जिसके कुछ हिस्से बमुश्किल ही सही सलामत हैं.

वर्गास को मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन और अस्थायी दर्द के बाद अस्पताल ले जाया गया और छुट्टी दे दी गई. अपील में कहा गया है कि दान से चिकित्सा खर्च, निजी सामान बदलने, नई गाड़ी खरीदने और बुनियादी जीवनयापन के खर्चों में मदद मिलेगी. हाल के हफ्तो में 1,200 डॉलर (करीब 912 पाउंड) से ज्यादा की राशि जुटाई गई है.

ट्रैफिक इंजरी रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका में हर महीने लगभग 10 डर्ट बाइक सवार दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं. शोध सहयोगी स्टीव ब्राउन ने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों में ऑफ-रोड वाहन दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लंबे समय से वृद्धि देखी जा रही है, और उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रवृत्ति सुरक्षा जागरूकता और शिक्षा को और मज़बूत करने की जरूरत को दर्शाती है.