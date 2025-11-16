Jhansi Hit and Run: तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक हुए घायल, गाड़ी लेकर फरार हुआ चालक, झांसी का VIDEO आया सामने

Car hits scooter riders (Credit-@priyarajputlive)

Jhansi Hit and Run: झांसी (Jhansi) में एक खतरनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पर बैठे दोनों युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरे.घटना में दोनों युवक सड़क किनारे गिर पड़े, और जिसके बाद खुद ही उठकर खड़े हो गए. गनीमत रही की उस वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो मामला और भी गंभीर हो सकता था.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gwalior Road Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौत

झांसी में कार सवार ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर

दर्दनाक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद. कार की टक्कर के बाद स्कूटी सवार का हाल देखिये सीसीटीवी फुटेज देख लग रहा है कि यह जान बुझ कर किया गया एक्सीडेंट है. घटना यूपी के झांसी की है. pic.twitter.com/GC2Ib3K5X2 — Priya singh (@priyarajputlive) November 15, 2025

नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई घटना

यह हादसा नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग कार्यालय के पास का बताया जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.बताया गया कि यह वीडियो दो दिन पुराना है.

पुलिस जांच की संभावना

वीडियो (Video) सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा तेज है. हालांकि कार चालक की पहचान और उसकी लोकेशन के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. पुलिस (Police) सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर सकती है.