Jhansi Hit and Run: तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी को मारी टक्कर, दो युवक हुए घायल, गाड़ी लेकर फरार हुआ चालक, झांसी का VIDEO आया सामने
Car hits scooter riders (Credit-@priyarajputlive)

Jhansi Hit and Run: झांसी (Jhansi) में एक खतरनाक हिट एंड रन की घटना सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी पर बैठे दोनों युवक हवा में उछलकर दूर जा गिरे.घटना में दोनों युवक सड़क किनारे गिर पड़े, और जिसके बाद खुद ही उठकर खड़े हो गए. गनीमत रही की उस वक्त सड़क पर अन्य कोई वाहन नहीं आ रहा था, नहीं तो मामला और भी गंभीर हो सकता था.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Gwalior Road Accident: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा, पांच दोस्तों की मौत

झांसी में कार सवार ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर

नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई घटना

यह हादसा नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित वन विभाग कार्यालय के पास का बताया जा रहा है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.बताया गया कि यह वीडियो दो दिन पुराना है.

पुलिस जांच की संभावना

वीडियो (Video) सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में चर्चा तेज है. हालांकि कार चालक की पहचान और उसकी लोकेशन के बारे में अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. पुलिस (Police) सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर सकती है.

 