OnePlus 15T Price in India: 7500mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट से लैस होगा नया फ्लैगशिप कल होगा लॉन्च वनप्लस का नया फोन, भारत में ये हो सकती है कीमत

OnePlus 15T Price in India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वनप्लस अपनी लेटेस्ट सीरीज का विस्तार करते हुए कल, 24 मार्च 2026 को चीन में 'OnePlus 15T' लॉन्च करने जा रही है. स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे) होने वाले इस इवेंट से पहले डिवाइस को आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट कर दिया गया है. हफ्तों तक चले टीज़र के बाद, कंपनी ने इसे एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड फ्लैगशिप के रूप में पेश किया है. डिवाइस के लिए प्री-ऑर्डर पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिसे लेकर टेक जगत में काफी उत्साह देखा जा रहा है.

डिजाइन और मजबूती में बदलाव

OnePlus 15T एक नई और रिफाइंड डिजाइन भाषा के साथ आ रहा है. इसमें एक फ्लैट रियर पैनल, चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल और एक टिकाऊ मेटल फ्रेम दिया गया है. केवल बाहरी लुक ही नहीं, बल्कि फोन की मजबूती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. यह स्मार्टफोन IP69K रेटिंग के साथ आएगा, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षा के मामले में अपने पिछले मॉडल की तुलना में अधिक मजबूत बनाता है.

दमदार स्पेसिफिकेशन और गेमिंग फीचर्स

कंपनी ने पुष्टि की है कि OnePlus 15T में 3nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट दिया गया है. गेमिंग के शौकीनों के लिए इसमें एक विशेष "ई-स्पोर्ट्स ट्रिपल-कोर" सिस्टम एकीकृत किया गया है, जो टच रिस्पॉन्स और वाई-फाई स्थिरता को बेहतर बनाता है.

स्मार्टफोन में 6.32-इंच की फ्लैट डिस्प्ले है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. सुरक्षा के लिए इसमें अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

कैमरा और विशाल बैटरी लाइफ

फोटोग्राफी के लिए, डिवाइस के रियर में डुअल-कैमरा सेटअप है. इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी अल्ट्रा विजन प्राइमरी सेंसर और 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल है.

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7,500mAh की ग्लेशियर बैटरी है. कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज होने पर 22 घंटे से अधिक का ऑनलाइन वीडियो प्लेबैक दे सकती है. सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह एंड्रॉयड 16 पर आधारित ColorOS 16 पर चलेगा, जिसमें चार बड़े ओएस अपडेट का वादा किया गया है.

भारत में संभावित कीमत

OnePlus 15T को अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन चीन की कीमतों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है. पिछले साल अप्रैल 2025 में OnePlus 13T चीन में करीब 39,000 रुपये (शुरुआती वेरिएंट) की कीमत पर लॉन्च हुआ था.