Women's World Cup 2025: महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारतीय टीम में जेमिमा की वापसी

Harmanpreet Kaur(Photo credit: X @BCCIWomen)

नवी मुंबई, 23 अक्टूबर : न्यूजीलैंड (New Zealand) ने महिला विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) के 24वें मुकाबले में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बदलाव के साथ उतरी है, जबकि न्यूजीलैंड ने प्लेइंग इलेवन में कोई परिवर्तन नहीं किया है. दोनों ही देशों के लिए सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच बेहद अहम होगा. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में जारी इस मुकाबले में भारतीय खेमे में जेमिमा रोड्रिगेज की एक बार फिर वापसी हुई है, जबकि अमनजोत को बाहर बैठना पड़ा है.

भारतीय टीम पांच में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर मौजूद है. इस टीम ने श्रीलंका को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 59 रन से शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान को भी 88 रन से हराया. इसके बाद टीम इंडिया को लगातार तीन मुकाबलों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. दूसरी ओर, न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के हाथों लगातार दो मुकाबले गंवाए, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 100 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले बेनतीजा रहे. यह टीम पांचवें स्थान पर है.

ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी हैं. ऐसे में भारत, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच अंतिम टिकट पाने की होड़ है. बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले ही इस खिताबी रेस से बाहर हैं. भारत और न्यूजीलैंड की महिलाओं के बीच अब तक कुल 57 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 22 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए. न्यूजीलैंड को 34 मुकाबलों में जीत मिली. एक मैच टाई रहा.

भारत की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिम्मर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज (विकेटकीपर), जेस केर, रोजमेरी मैयर, ली ताहुहू और ईडन कार्सन.