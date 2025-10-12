IND-W vs AUS-W, ICC Women’s World Cup 2025: वनडे फॉर्मेट में कैसा है भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रिकॉर्ड?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

विशाखापत्तनम, 12 अक्टूबर : भारत और ऑस्ट्रेलिया (Australia vs India) की टीमें महिला विश्व कप 2025 के 13वें मैच में आमने-सामने होंगी. यह मुकाबला एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जाएगा. आइए, जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच महिला वनडे क्रिकेट का इतिहास कैसा रहा है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 1978 से अब तक कुल 59 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैच अपने नाम किए. वहीं, भारतीय टीम 11 मैच जीत सकी.दोनों देशों के बीच 8 जनवरी 1978 से 21 जुलाई 1993 तक कुल 9 मैच खेले गए. सभी मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे. भारतीय टीम ने 16 फरवरी 1995 को पहली बार ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे फॉर्मेट में जीत दर्ज की. टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 3 विकेट से अपने नाम किया था.

इसके बाद 24 दिसंबर 1997 से 13 दिसंबर 2004 तक ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ लगातार छह मुकाबलों में जीत हासिल की.दोनों देशों के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखा जाए, तो 9 मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, जबकि एक मैच भारत ने जीता. दोनों देशों के बीच सितंबर 2025 में तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेली गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 1995 में एक मैच जीता, जबकि साल 2004 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीन मुकाबले अपने नाम किए.

साल 2007 में भारत ने एक मैच अपने नाम किया, जिसके बाद साल 2009 में टीम इंडिया को 2 मुकाबलों में जीत नसीब हुई. टीम इंडिया ने साल 2016, 2017, 2021 और 2025 में एक-एक वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते. महिला विश्व कप 2025 में ऑस्ट्रेलियाई टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि टीम इंडिया ने 3 में से इतने ही मैच अपने नाम किए, लेकिन नेट रन रेट के अंतर के चलते यह टीम तीसरे स्थान पर है. अगर भारत इस मुकाबले को अपने नाम करता है, तो ऑस्ट्रेलिया से आगे निकल जाएगा.