IND-W vs AUS-W ICC Women’s World Cup 2025 Preview: महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी भारतीय महिलाऔं की असली अग्निपरिक्षा, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ऑस्ट्रेलिया महिला बनाम भारतीय महिला(Credit: LatestLY)

Australia Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का एक बड़ा मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें भारत महिला (IND-W) और ऑस्ट्रेलिया महिला (AUS-W) आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को न्यूजीलैंड महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि इसके बाद उन्हें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है. भारत की प्रमुख चुनौती बल्लेबाजी में रही है, जहां व्यक्तिगत प्रदर्शन ही टीम को संकट से निकाल पाए हैं, जबकि गेंदबाजों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने हालांकि अभी तक ICC WWC 2025 में केवल एक मैच का सामना किया जिसे रद्द किया गया था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कमज़ोरी देखी गई है. केवल बेथ मूनी और एशली गार्डनर ही टीम को संकट से बाहर निकाल पाई हैं. उनकी गेंदबाजी टीम की सबसे मजबूत कड़ी है, और स्थानीय परिस्थितियों का लाभ उठाकर छोटी लक्ष्य राशि भी आसानी से बचाई जा सकती है. IND-W और AUS-W के बीच मैच हमेशा मानसिक दबाव की परीक्षा रहा है, जिसमें दबाव सहन करने वाले खिलाड़ी मैच का रुख बदलते हैं.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs AUS-W Head To Head Record In ODI): भारत महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला के बीच अब तक 59 WODI मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने केवल 11 मुकाबले जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 48 मैचों में जीत दर्ज की है, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने इस राइवलरी में अपना दबदबा कायम रखा है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs AUS-W Key Players To Watch Out): भारत की तरफ़ से ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्नेह राणा और जेमिमा रोड्रिग्स अहम खिलाड़ी होंगे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए एलीसा हीली, बेथ मूनी, एशली गार्डनर, एलिस पेरी और मेगन शट प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनसे टीम की जीत की उम्मीदें जुड़ी हैं.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs AUS-W Mini Battle): भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऑस्ट्रेलिया की स्टार गेंदबाज मेगन शट्ट की टक्कर रोमांचक होगी. इसके अलावा भारत की ऑलराउंडर स्नेह राणा बनाम ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुकाबला 12 अक्टूबर (रविवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 03:00 बजे से खेला जाएगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, और दर्शक मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar OTT प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपलब्ध होगा.

भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमंनजोत कौर, क्रांति गौड़, श्री चारानी

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: एलीसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फ़ोबे लिचफ़ील्ड, एलीज़ पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सुदरलैंड, एशली गार्डनर, तहलिया मैकग्राथ, सोफ़ी मोलिनक्स, किम गार्थ, अलाना किंग, मेगन शट्ट