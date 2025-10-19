ZIM vs AFG One-off Test 2025 Preview: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

Zimbabwe (Photo: X/@ZimCricketv)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. यह मुकाबला ज़िम्बाब्वे के लिए खास है क्योंकि 2021 के बाद पहली बार हरारे में टेस्ट मैच आयोजित हो रहा है. इससे पहले ज़िम्बाब्वे ने लगातार नौ होम टेस्ट बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले थे, जिनमें उन्हें सफलता नहीं मिली. अफगानिस्तान ने पिछला ज़िम्बाब्वे दौरा 2024 के अंत में किया था, जहां उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ 1-0 से जीती थी और सभी प्रारूपों में दमदार प्रदर्शन किया था. हालांकि अफगानिस्तान ने हाल के वर्षों में रेड-बॉल क्रिकेट की तुलना में छोटे प्रारूपों पर ज़्यादा ध्यान दिया है, इसी वजह से इस दौरे में सिर्फ एक टेस्ट के बाद तीन टी20 मुकाबले निर्धारित किए गए हैं. बीसीसीआई ने पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगान क्रिकेटरों की मौत पर जताया शोक

दूसरी ओर, ज़िम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के साथ पिछली टेस्ट भिड़ंत के बाद से आठ टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें सिर्फ एक जीत मिली है. टीम में अनुभवी खिलाड़ी ब्रेंडन टेलर भी शामिल हैं, जिन्होंने 2013 में हरारे में खेले गए अंतिम घरेलू टेस्ट जीत में योगदान दिया था. इसके अलावा बेल्जियम में जन्मे बल्लेबाज़ एंटम नक़वी और तेज़ गेंदबाज़ टिनोटेंडा मापोसा को भी टीम में जगह मिली है, और दोनों अपने टेस्ट डेब्यू की दहलीज़ पर हैं. अफगानिस्तान टीम हाल ही में पाकिस्तान के हमले में अपने तीन क्रिकेटरों को खोने के सदमे से गुजर रही है और यह मैच उनके लिए अपने देशवासियों को खुशी देने का अवसर साबित हो सकता है. टीम ने अपने स्टार कप्तान राशिद खान को आगामी बड़े मुकाबलों को ध्यान में रखते हुए विश्राम दिया है.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs AFG Head to Head Records): टेस्ट प्रारूप में अब तक ज़िम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं. इन चार मैचों में से ज़िम्बाब्वे ने सिर्फ 1 जीत दर्ज की है, जबकि अफगानिस्तान 2 मुकाबलों में विजयी रहा है. एक मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. आंकड़े बताते हैं कि अफगानिस्तान टेस्ट क्रिकेट में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अब तक बढ़त बनाए हुए है, जबकि ज़िम्बाब्वे अपनी झोली में जीतों की संख्या बढ़ाने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (ZIM vs AFG Key Players To Watch Out): बेन कुरेन, सिकंदर रज़ा, ब्रैड इवांस, रिचर्ड नगारवा, रहमानुल्लाह गुरबाज, हशमतुल्लाह शाहिदी, बशीर अहमद इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ZIM vs AFG Mini Battle): अफ़ग़ानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की टक्कर रोमांचक होगी, साथ ही बेन कुरेन बनाम बशीर अहमद की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मुकाबला (One-off Test) 2025 हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार सुबह 01:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस सुबह 01:30 बजे होगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण भारत में Fancode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इस मुकाबले का किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारण नहीं किया जाएगा. वहीं ज़िम्बाब्वे में यह मैच ज़ेडबीसी टीवी (ZBC TV) पर सीधा प्रसारित होगा और अफगानिस्तान में दर्शक इसे अरैना टीवी (Araina TV) पर लाइव देख सकेंगे. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा, जबकि ज़िम्बाब्वे और अफगानिस्तान में टीवी दर्शक भी मुकाबले का आनंद उठा पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान एकमात्र टेस्ट 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, बेन कुरेन, ब्रेंडन टेलर, क्रेग एर्विन (कप्तान), अंतुम नकवी, सिकंदर रज़ा, ब्रैड इवांस, तफदज़वा त्सिगा (विकेटकीपर), ब्लेसिंग मुज़ारबानी, वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा, रिचर्ड नगारवा

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, अब्दुल मलिक, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अफसर जजई (विकेटकीपर), शाहिदुल्ला कमाल, शराफुद्दीन अशरफ, इस्मत आलम, जिया-उर-रहमान, यामीन अहमदजई, बशीर अहमद