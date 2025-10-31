ZIM vs AFG 2nd T20I 2025 Preview: ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 में होगी कांटे की टक्कर, जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team Match Preview: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और उनकी नजर अब शुक्रवार को होने वाले दूसरे मुकाबले में अजेय 2-0 की लीड लेने पर है. पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया. रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की जोड़ी ने शानदार 76 रन की ओपनिंग साझेदारी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. गुरबाज ने 39 रन बनाए जबकि इब्राहिम जादरान ने अर्धशतक जड़ा. निचले क्रम पर अजमतुल्लाह ओमारजई और शाहिदुल्लाह कमल की अहम पारियों की बदौलत अफगानिस्तान ने 180/6 का अच्छा स्कोर खड़ा किया. आज जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

जवाब में जिम्बाब्वे के टॉप-5 में से तीन बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए. ब्रायन बेनेट ने तेज शुरुआत की, लेकिन वह भी पारी को आगे नहीं बढ़ा सके. घरेलू टीम की हालत 68/7 तक बहुत खराब थी, लेकिन उसके बाद 30 गेंदों में 53 रन की जबरदस्त साझेदारी ने 100 रन के पार पहुंचाया. टिनोटेंडा मापोसा ने सबसे ज्यादा 15 गेंदों पर 32 रन बनाए, मगर पूरी टीम 16.1 ओवर में 127 रन पर आउट हो गई. इस जीत के साथ ब्लू टाइगर्स ने सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है.

ज़िम्बाब्वे बनाम इंग्लैंड हेड टू हेड रिकॉर्ड (ZIM vs AFG Head to Head Records): ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 11 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. अफगानिस्तान की टीम ने नौ मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (ZIM vs AFG Key Players To Watch Out): ब्रेंडन टेलर, सिकंदर रज़ा, रिचर्ड नगारवा, रहमानुल्लाह गुरबाज, अजमतुल्लाह उमरजई, अब्दुल्ला अहमदजई इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (ZIM vs AFG Mini Battle): अफ़ग़ानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज और ज़िम्बाब्वे के गेंदबाज रिचर्ड नगारवा की टक्कर रोमांचक होगी, साथ ही सिकंदर रज़ा बनाम अजमतुल्लाह उमरजई की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज 2025 का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर(शुक्रवार) को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समयानुसार शाम 05:00 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस शाम 04:30 बजे होगा.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

ज़िम्बाब्वे और अफगानिस्तान के बीच होने वाले दूसरे टी20 मैच का लाइव प्रसारण भारत में Fancode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगा. इस मुकाबले का किसी भी टीवी चैनल पर प्रसारण नहीं किया जाएगा. वहीं ज़िम्बाब्वे में यह मैच ज़ेडबीसी टीवी (ZBC TV) पर सीधा प्रसारित होगा और अफगानिस्तान में दर्शक इसे अरैना टीवी (Araina TV) पर लाइव देख सकेंगे. इस प्रकार भारतीय प्रशंसकों के लिए डिजिटल माध्यम ही एकमात्र विकल्प रहेगा, जबकि ज़िम्बाब्वे और अफगानिस्तान में टीवी दर्शक भी मुकाबले का आनंद उठा पाएंगे.

ज़िम्बाब्वे बनाम अफ़ग़ानिस्तान दूसरे टी20 2025 मैच के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: ब्रायन बेनेट, तादिवानाशे मारुमनी, ब्रेंडन टेलर (विकेटकीपर), सिकंदर रज़ा (कप्तान), रयान बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, टिनोटेन्डा मापोसा, रिचर्ड नगारवा, ब्लेसिंग मुज़ारबानी

अफ़ग़ानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, शाहिदुल्लाह कमाल, राशिद खान (सी), मुजीब उर रहमान, फरीद अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई