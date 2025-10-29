Zimbabwe vs Afghanistan, 1st T20I Match 2025 Harare Pitch Report And Weather Update: हरारे में अफगानिस्तान के बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या जिम्बाब्वे के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st T20I Match Harare Pitch Report And Weather Update: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में भारतीय समयानुसार शाम 5:00 बजे से खेला जाएगा. जिंबॉब्वे ने टेस्ट मैच में 73 रन से जीत दर्ज की है. यह सीरीज जिम्बाब्वे के लिए 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का अहम हिस्सा भी है, जो भारत और श्रीलंका में आयोजित होगा. दोनों टीम आज तीन मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की अगुवाई सिकंदर रजा (Sikandar Raza) कर रहे हैं. जबकि, अफगानिस्तान की कमान राशिद खान (Rashid Khan) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: England Women vs South Africa Women, 1st Semi-Final Match Pitch Report And Weather Update: गुवाहाटी में बारिश करेगी मजा किरकिरा या खेला जाएगा पुरा मुकाबला, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

टी20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर को हरारे में खेला जाएगा, इसके बाद 31 अक्टूबर और 2 नवंबर को दूसरा और तीसरा मैच भी इसी मैदान पर खेला जाएगा. जिंबॉब्वे टीम ने टी20 फॉरमेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार पांच मैच जीते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान टीम का प्रदर्शन टी20 फॉरमेट में काफी खराब रहा है. अफगानिस्तान टीम लगातार पांच मैच हार चुकी है.

अफगानिस्तान को पिछले टी20 सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ 3-0 से करारी हार झेलनी पड़ी है.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान पहला टी20 हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिंबॉब्वे में खेला जाएगा. इस पिच पर बल्लेबाजी आसान नजर आई है. इस मैदान पर अभी तक 81 मैच खेले गए हैं. पहली पारी का औसत स्कोर 157 रन है और दूसरी पारी का औसत स्कोर 136 रन है. इस मैदान पर पिछले 5 मैचों में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने तीन मैच जीते हैं. तेज गेंदबाजों को इस पिच पर काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों ने इस मैदान पर 67% विकेट लिए हैं.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान हेड-टू-हेड आंकड़े (ZIM vs AFG T20I Head To Head)

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 10 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. अफगानिस्तान की टीम ने आठ मुकाबले अपने नाम किया हैं. जबकि, ज़िम्बाब्वे की टीम को महज दो मैच में जीत नसीब हुई हैं.

हरारे पिच रिपोर्ट (Harare Pitch Report)

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टी20इंटरनेशनल मैच में टॉस जीतने वाली टीमें रन डिफेंड करना खूब पसंद करती है. बता दें कि यहां अब तक 68 टी20 इंटरनेशनल खेले गए हैं. इस दौरान पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 37 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, 29 मुकाबले रन चेज़ करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 151 रन रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

हरारे मौसम अपडेट (Harare Weather Update)

जिम्बाब्वे बनाम अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला आज हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले के दौरान मौसम की भूमिका अहम हो सकती है. मुकाबले की शुरुआत में आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश के साथ गरज-चमक की भी संभावना है, जिससे खेल बाधित हो सकता है.

जिंबॉब्वे बनाम अफगानिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ZIM vs AFG 1st T20I Likely Playing XI):

जिंबॉब्वे: तदिवानाशे मारुमानी (विकेट कीपर), ब्रायन बेनेट, डियोन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रयान बर्ल, ताशिंगा मुसेकिवा, टोनी मुनयोंगा, ब्रैड इवांस, ब्लेसिंग मुजराबानी, रिचर्ड नगारवा, वेलिंगटन मसाकाद्जा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेट कीपर), इब्राहिम ज़द्रान, सेदिकुल्लाह अटल, शराफुद्दीन अशरफ़, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), फ़रीद अहमद, मुजीब उर रहमान, बशीर अहमद.